Conto con zero costi e tanti vantaggi: la scelta giusta di oggi è HYPE

Per chi è alla ricerca di un conto a costo zero per gestire le proprie spese quotidiane, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dal conto corrente proposto da HYPE. L'istituto permette di scegliere tra tre diversi piani: con il piano base a canone zero è possibile accedere all'opzione giusta per chi ha bisogno di un conto con operatività completa (non ci sono limiti di ricarica come avviene con le carte conto), è possibile accreditare lo stipendio o la pensione ed effettuare acquisti e prelievi oltre che bonifici.

Tutto senza pagare, al netto di alcuni limiti (ad esempio il prelievo senza commissioni è limitato a 250 euro al mese). Per i clienti più esigenti, inoltre, ci sono i piani Next, da 2,99 euro al mese, e Premium, da 9,99 euro al mese, che aggiungono prelievi e bonifici istantanei, coperture assicurative e altri vantaggi. I clienti HYPE possono accedere a vari servizi aggiuntivi, come Boost Credit per ottenere prestiti personali direttamente via app.

Per aprire il conto basta seguire una semplice procedura online, accessibile dal sito HYPE. Inserendo il codice CIAOHYPER in fase di apertura è possibile ottenere un bonus di benvenuto fino a 25 euro.

Conto HYPE a canone zero: ecco perché sceglierlo

Con Conto HYPE a canone zero è possibile sfruttare un conto con queste caratteristiche:

canone zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare carta di debito virtuale inclusa (la carta fisica è disponibile con un costo di 9,99 euro una tantum)

(la carta fisica è disponibile con un costo di 9,99 euro una tantum) bonifici ordinari gratuiti e bonifici istantanei disponibili a 2 euro

e bonifici istantanei disponibili a 2 euro 250 euro al mese di prelievi gratis

accesso a tutti i servizi aggiuntivi proposti da HYPE

possibilità di passare ai piani Next e Premium in qualsiasi momento

Per verificare tutte le condizioni proposte da HYPE e per aprire il conto basta seguire il link riportato qui di sotto.





