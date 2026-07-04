Conto con operatività a zero spese: prelievi e bonifici gratis scegliendo Mediolanum

Scegliere un conto online in grado di offrire un'operatività a zero spese rappresenta oggi la soluzione giusta. Il prodotto ideale, in questo momento, è SelfyConto di Banca Mediolanum che offre canone azzerabile oltre a prelievi e bonifici senza commissioni oltre a vari servizi aggiuntivi. Si tratta di una delle opzioni più interessanti per i risparmiatori alla ricerca di un conto ricco di vantaggi da aprire e gestire direttamente online. Per tutti i dettagli sulla promozione e per aprire il conto è sufficiente visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il box qui di sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum, ecco la promo

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto online con canone di 3,75 euro al mese. Il canone è sempre azzerato per Under 30 ed è azzerabile per Over 30, fino a fine 2027, con accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese.

Tra le caratteristiche del conto troviamo la carta di debito, con canone di 10 euro all'anno (ma gratuito per il primo anno, con cui è possibile effettuare prelievi gratis in tutta l'area euro. Ci sono anche i bonifici senza commissioni.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare una lunga serie di servizi accessori, come la carta di credito, richiedibile con un canone di 20 euro all'anno (azzerato per il primo anno), e l'accesso al conto titoli per gli investimenti in azioni, ETF, titoli di Stato e molto altro ancora.

Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto.

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