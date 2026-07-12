Conto con Mediolanum: canone azzerabile e prelievi e bonifici sono gratis

SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente. Si tratta, infatti, di un conto online con canone azzerabile che aggiunge prelievi e bonifici senza commissioni, per un'operatività completa a costo zero. Il conto può essere aperto direttamente online, tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum. I nuovi clienti che scelgono oggi il conto parteciperanno a un'estrazione e potranno vincere un nuovo smartphone (Galaxy S26 o Galaxy A25).

Perché è il momento giusto per scegliere SelfyConto

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto online con canone di 3,75 euro al mese. Il canone, però, è azzerabile. Per gli utenti Under 30, il costo di mantenimento è sempre azzerato, mentre per gli utenti Over 30 c'è la possibilità di azzeramento del canone con accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese.

Per tutti i clienti è inclusa la carta di debito, con canone di 10 euro all'anno (ma primo anno gratuito). La carta permette di effettuare prelievi gratis in area euro. In aggiunta, è possibile richiedere la carta di credito, con canone di 20 euro all'anno (ma, anche in questo caso, il primo anno è gratuito). Le carte sono utilizzabili anche con i principali wallet digitali.

Il conto prevede anche bonifici senza commissioni (sia ordinari che istantanei). I clienti che scelgono SelfyConto hanno anche la possibilità di accedere al conto titoli, per investire in prodotti finanziari come azioni, Titoli di Stato, ETF e altro ancora.

Si tratta, quindi, di un prodotto completo e ricco di vantaggi che può rappresentare la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente da aprire a luglio 2026. Per sfruttare la promo basta seguire il link qui di sotto.

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