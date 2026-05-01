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Conto con interessi e cashback al 3% per 6 mesi: ecco la promo di BBVA

Il Conto BBVA a canone zero rappresenta una soluzione vantaggiosa per i risparmiatori: offre il 3% di interessi e di cashback.
Conto con interessi e cashback al 3% per 6 mesi: ecco la promo di BBVA
Il Conto BBVA a canone zero rappresenta una soluzione vantaggiosa per i risparmiatori: offre il 3% di interessi e di cashback.
Davide Raia
Pubblicato il 1 mag 2026
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Con BBVA è possibile aprire un conto online in grado di offrire una lunga serie di vantaggi e nessuna spesa. Per i nuovi clienti, infatti, l'istituto propone un conto a canone zero che include anche una remunerazione del 3% del saldo (senza vincoli) oltre al cashback del 3% (fino a 280 euro di spesa mensile) per i primi 6 mesi dall'apertura. Per accedere all'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di BBVA, tramite il box qui di sotto, e seguire una veloce procedura di apertura online.

Apri qui il Conto BBVA

bbva 3% interessi

Conto BBVA: le caratteristiche

Il Conto Corrente BBVA rappresenta una delle opzioni più interessanti per i risparmiatori. Tra le caratteristiche troviamo il canone zero, senza alcun requisito da rispettare, oltre alla carta di debito, sempre a canone zero, da utilizzare per pagamenti e anche per prelievi gratis in euro (da 100 euro). Il conto include anche bonifici senza commissioni e consente di richiedere la carta di credito con canone azzerabile. Si tratta di un'offerta bancaria completa e ricca di vantaggi che offre un'operatività completa a zero spese.

Per i nuovi clienti che scelgono BBVA sono disponibili le seguenti promo:

  • remunerazione del 3% per 6 mesi (tasso annuo lordo) sul saldo del conto, senza alcun vincolo; la remunerazione continuerà fino ad almeno il 31 dicembre 2027, dopo il periodo promozionale, con un tasso da definire successivamente in base all'andamento del mercato; gli interessi maturati con la remunerazione vengono accreditati su base mensile
  • cashback del 3% per 6 mesi per le spese con carta di debito, fino a 280 euro di spese mensili

Entrambe le offerte sono disponibili per i nuovi clienti, senza requisiti da rispettare. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di apertura online. Non sono previsti costi di alcun tipo. La promo, con le condizioni descritte

Apri qui il Conto BBVA

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