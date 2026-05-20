Conto con cashback al 3% per 6 mesi: la doppia promozione di BBVA

BBVA propone ai nuovi clienti che sottoscrivono un nuovo conto online un doppio 3%, da una parte per la remunerazione relativa alla liquidità presente nel conto corrente e dall’altra sottoforma di cashback per le spese effettuate tramite la carta di debito associata al conto e richiedibile durante la fase di sottoscrizione.

Inoltre, il conto online BBVA e la carta sono a canone zero per sempre. Tra i servizi gratuiti inclusi si annoverano i bonifici SEPA ordinari e istantanei, il prelievo presso gli sportelli ATM in Italia e nei Paesi dell’Unione europea e il Salvadanaio Digitale. Tutto questo, poi, non richiede né l’accredito dello stipendio, né un saldo minimo né un tempo di permanenza prestabilito.

3% di cashback e 3% di remunerazione per 6 mesi con il conto BBVA

Il 3% di cashback è valido per 6 mesi su una spesa mensile massima di 280 euro. Rientrano nel cashback tutte le spese effettuate con la carta di debito Mastercard associata al conto BBVA. Al termine poi del periodo promozionale, resterà il vantaggio di avere una carta di debito utilizzabile ovunque nel mondo a canone zero.

Discorso diverso invece per la remunerazione della liquidità presente nel proprio conto corrente online. In questo caso BBVA offre non solo il 3% di interesse annuo lordo per 6 mesi, ma anche una remunerazione garantita nel lungo periodo fino al 2% in base all’utilizzo stesso del conto e/o al saldo del conto corrente. A questo proposito, la banca spagnola specifica che la remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027.

Gli interessi vengono liquidati ogni mese, su un importo massimo di 1 milione di euro. Per seguire l’evoluzione dei propri guadagni è sempre possibile scaricare l’app ufficiale BBVA disponibile sia sui dispositivi Android come smartphone e tablet sia su iPhone e iPad. L’applicazione è al 100% gratuita.

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