Conto business wamo con gestione multivaluta e licenza EMI

Se si ha la necessità di un nuovo conto business con gestione multivaluta e licenza EMI, una delle soluzioni migliori è quella rappresentata da wamo, fintech con sedi in Regno Unito, Malta e Finlandia, che offre una piattaforma con strumenti che semplificano la gestione finanziaria dei liberi professionisti e delle piccole imprese. L'attuale promozione in corso permette di ottenere tre mesi gratis del piano Grow, durante i quali ciascun utente può sfruttare tutte le funzionalità incluse nell'account. Per attivare la promo è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di wamo.

Cosa include il conto business wamo

Uno dei principali punti di forza del conto aziendale online wamo è la gestione multivaluta. Per un business globale, i clienti wamo possono accettare pagamenti in 24 valute, per poi convertirle con tariffe competitive. A questo proposito, si può beneficiare di alcune delle migliori tariffe disponibili sui mercati spot, senza costi di transazione né commissioni.

Un'altra caratteristica chiave è l'autorizzazione per agire in qualità di Istituto di Moneta Elettronica (licenza EMI, ndr). A ciò si aggiunge una protezione antifrode attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, l'utilizzo dell'autenticazione a due fattori e la crittografia a livello bancario per proteggere i dati sensibili.

Tra i motivi per cui un libero professionista dovrebbe scegliere wamo vi sono:

trasparenza nei costi

pagamenti istantanei SEPA e SWIFT

piani di conto flessibili

Al momento il conto business online wamo è disponibile gratis per tre mesi selezionando il profilo Grow. L'offerta è accessibile tramite il box qui sotto: una volta cliccato si aprirà una nuova pagina, dove occorre selezionare il pulsante Iscriviti ora e inserire la propria e-mail per proseguire nella procedura guidata. Dopo poco si potrà scegliere il piano desiderato, con quello Grow disponibile in prova gratuita per tre mesi.

