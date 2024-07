Conto business Qonto: con il codice esclusivo HTMLX3 ottieni grandi vantaggi

Sei un professionista o gestisci una PMI? Capisci quindi bene quanto sia importante avere un partner finanziario affidabile. Ecco dove entra in gioco Qonto, il conto business 100% online che ti fa dimenticare tutti i grattacapi di natura bancaria. L’IBAN è italiano, quindi gestire i pagamenti diventa facile. Potrai anche dire addio alle code allo sportello per pagare i tuoi F24. Inoltre, Qonto offre finanziamenti agili e una contabilità così semplice che quasi ti scorderai di essere al lavoro.

Ci sono anche le carte Mastercard fisiche o virtuali, nonché i bonifici SEPA istantanei fino a 30.000 euro senza commissioni. Se vuoi tenere le spese sotto controllo, puoi personalizzare i limiti di spesa dei collaboratori in modo veloce.

Con il codice esclusivo HTMLX3, il risparmio è servito

Passiamo ora ai piani di Qonto, che sono come un buffet di opzioni: scegli quello che fa per te e inizia a risparmiare. Sei un libero professionista? Con soli 9 euro al mese + IVA hai tutto quello che ti serve. E per le microimprese, i piani partono da 29 euro + IVA. Le PMI possono godere di tutti i vantaggi a partire da 99 euro + IVA al mese.

Adesso però c’è un’enorme possibilità per risparmiare: il nostro codice esclusivo HTMLX3. I nuovi clienti che lo utilizzano avranno due mesi gratuiti sul piano mensile Essential, Smart o Basic. Oppure, se preferisci, 58 euro di sconto sul piano annuale dopo un mese di prova gratuita. Insomma, con Qonto e il codice esclusivo HTMLX3, il tuo business vola alto e alleggerisce il portafoglio.





Il codice sconto dà diritto a 2 mesi gratuiti sul piano mensile Essential o Smart o Basic oppure 58€ di sconto sul piano annuale, addebitato dopo 1 mese di prova gratuita. Il codice sconto non è cumulabile con altri codici sconto, è riservato esclusivamente a nuovi clienti e, per la sua attivazione, deve essere inserito in fase di registrazione online. Nel caso in cui il destinatario eserciti il proprio diritto di recesso, dopo aver utilizzato il codice sconto, quest’ultimo si intenderà definitivamente utilizzato. Ai clienti che utilizzano un codice sconto si applicano le Condizioni Generali di cui al Contratto Quadro Servizi Pagamento disponibile su qonto.com. Qonto si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e per qualsivoglia ragione, di sospendere, terminare o cambiare i termini della promozione in qualsiasi momento.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.