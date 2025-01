Conto business per aziende e ditte individuali: ecco perché scegliere wamo

Per le aziende e le ditte individuali alla ricerca di un nuovo conto business c'è oggi un'opzione in più su cui puntare: si tratta di wamo, il nuovo servizio fintech pensato per garantire ai clienti aziendali la possibilità di semplificare la gestione di tutti gli aspetti finanziari e contabili della propria attività.

Con wamo è possibile sfruttare una gestione multivaluta del proprio conto e ottenere carte virtuali (oltre a carte di debito fisiche) da abbinare al proprio conto. C'è anche il cashback fino all'1% per le spese sostenute con le carte aziendali. Per le aziende con team più articolati, inoltre, sono disponibili strumenti di gestione specifici. Tramite la piattaforma di wamo è possibile, inoltre, gestire facilmente anche la fatturazione.

Per scoprire wamo e scegliere la versione desiderata del conto business basta visitare il sito ufficiale di wamo, tramite il link qui di sotto.

wamo: un servizio su misura per i clienti business

Il conto business di wamo è disponibile per ditte individuali, con tre piani dedicati compreso il piano Freemium a canone zero, e per le aziende, anche in questo caso con tre piani dedicati, a partire da 19,99 euro al mese. Scegliendo un piano con fatturazione annuale è possibile risparmiare fino al 20% sul costo di tenuta del conto.

Naturalmente, i servizi inclusi variano in base al piano scelto, con vantaggi crescenti a disposizione degli utenti. Tutte le caratteristiche del conto, in ogni caso, vengono chiarite già in fase di apertura, in modo da garantire all'utente un servizio trasparente e senza sorprese.

Il conto di wamo include le carte virtuali e le carte fisiche oltre alla possibilità di ottenere fino all'1% di cashback sulle spese. C'è anche un sistema di sub-account per poter gestire ancora meglio il conto. Per un quadro completo sulle opzioni disponibili basta seguire il link qui di sotto.

