Conto business multi-valuta per le imprese internazionali: ora c'è Reibanq

La scelta del conto corrente business per la propria azienda passa per la valutazione di diversi fattori: per le imprese che operano su scala internazionale, a prescindere dal volume di affari, e che hanno la necessità di gestire transazioni in diverse valute, sia in entrata che in uscita, per individuare un conto davvero in grado di soddisfare le proprie esigenze è fondamentale. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare. Non tutti i conti business sono adatti alle imprese che operano su un panorama internazionale.

In questi casi, il conto corrente business "per eccellenza" a cui affidarsi è Reibanq. L'istituto, nato oltre 15 anni fa negli USA, è oggi un importante riferimento per le imprese grazie ad un servizio di banking "su misura" e mirato a soddisfare appieno le necessità di diverse tipologie di cliente business. Per scoprire e richiedere l'offerta di Reibanq è possibile fare riferimento al sito ufficiale linkato qui di seguito.

Conto corrente business: Reibanq può essere la scelta giusta

Reibanq propone un'offerta bancaria davvero completa: il conto corrente business messo a disposizione delle aziende italiane propone:

IBAN multi valuta

operatività nei circuiti SEPA e swift

e online banking 24/7

supporto ai pagamenti aziendali cross-border (180 paesi e 38 valute differenti)

(180 paesi e 38 valute differenti) strumento di garanzia sui deals internazionali

La proposta di Reibanq può, quindi, essere considerata come il conto corrente business "per eccellenza" da tutte le imprese (a prescindere dalla tipologia di attività e dal volume di affari) che operano su scala internazionale, con transazioni in più valute. La possibilità di beneficiare di un servizio digitale completo e senza limiti, inoltre, garantisce ulteriori vantaggi, adattandosi al meglio a tutte le esigenze dei clienti. Per accedere al conto business proposto da Reibanq è, quindi, possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione online. Tutti i dettagli sull'offerta sono disponibili tramite il link qui di seguito.

Una volta effettuato l'accesso al sito sarà possibile entrare in contatto diretto con il team commerciale di Reibanq per verificare la possibilità di accedere ad un'offerta davvero su misura per il proprio conto corrente business.

