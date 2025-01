Conto business con fatturazione elettronica integrata grazie a Finom

L'azienda fintech Finom offre un conto aziendale online con il servizio di fatturazione elettronica integrato e un IBAN in italiano entro 24 ore. In più include carte di debito VISA gratuite con lo 0% di commissioni e la digitalizzazione di scontrini e ricevute. La promozione in corso consente di attivare il piano Premium gratis per un mese: durante il periodo di prova è possibile sfruttare tutte le funzionalità incluse nell'account, tra cui tre portafogli e cinque utenti, con bonifici SEPA in entrata e uscita illimitati. Per attivare la prova gratuita basta collegarsi sul sito ufficiale di Finom.

Cosa comprende il conto business Finom

Con Finom si ha un conto business digitale e gli strumenti di fatturazione elettronica in un'unica piattaforma. L'integrazione di quest'ultima consente di associare le fatture alle entrate in arrivo, inviare le fatture direttamente dal proprio conto, effettuare l'accesso a tutti i registri finanziari e ricevere i pagamenti più rapidamente.

La fatturazione automatica integrata attraverso l'API Finom è disponibile in qualsiasi e-store, CRM o ERP. Vi è anche la funzione di caricamento di tutte le transazioni e i documenti, così da offrire una gestione autonoma della propria dichiarazione dei redditi e una riduzione sensibile delle spese per il proprio commercialista.

Il conto aziendale Finom include inoltre carte fisiche e virtuali gratuite a costo zero. Il limite di prelievo presso gli ATM bancari è fissato a 5.000 euro, vi è poi l'opportunità di emettere, limitare, ricaricare o bloccare la carta con un clic tramite l'app ufficiale.

In questi giorni si può accedere alla prova gratuita di un mese del piano Premium di Finom tramite il box qui sotto. Nella nuova pagina che si apre basta premere su Apri conto per proseguire nell'attivazione dell'offerta.

