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Conto BBVA con interessi al 3% e zero spese: è la scelta giusta per i risparmiatori

Conto BBVA con interessi al 3% e zero spese: è la scelta giusta per i risparmiatori
Davide Raia
Pubblicato il 24 lug 2026
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Il Conto BBVA è il prodotto giusto per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto a canone zero in grado di offrire diversi vantaggi, come prelievi e bonifici senza commissioni. Sfruttando la promo in corso, inoltre, il conto proposto da BBVA aggiunge interessi al 3% per i primi 6 mesi (poi la remunerazione continua almeno fino a fine 2027, ma con un tasso da definire in base all'andamento del mercato) e anche con il cashback del 3% per 6 mesi (fino a 280 euro di acquisti mensili). Per accedere subito alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di BBVA, tramite il link qui di sotto, andando poi a completare una rapida procedura di apertura online per iniziare a sfruttare il conto.

Apri qui il Conto BBVA

pagamento carta bbva

Perché scegliere il Conto BBVA oggi

Con BBVA è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo:

  • canone zero, senza alcun requisito da rispettare per eliminare il costo di mantenimento del conto
  • carta di debito inclusa e con canone zero; i prelievi sono gratis a partire da 100 euro
  • bonifici senza commissioni
  • possibilità d richiedere la carta di credito con canone di 36 euro all'anno e possibilità di azzerare il costo spendendo almeno 6.000 euro
  • interessi al 3% per 6 mesi sulla liquidità non vincolata, con liquidazione mensile; la remunerazione è garantita fino a fine 2027 ma con unt asso da definire
  • cashback del 3% per gli acquisti effettuati con carta di debito per i primi 6 mesi, su un massimo di 280 euro di acquisti

Si tratta, quindi, di un conto online a zero spese che include tanti vantaggi. Per richiederlo è sufficiente seguire una semplice procedura online, accedendo al sito ufficiale della banca. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per i nuovi clienti che scelgono l'istituto.

Apri qui il Conto BBVA

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