Conto BBVA a giugno 2026 con canone zero e interessi al 3% per 6 mesi, ecco la promo

La scelta giusta per un nuovo conto corrente da aprire a giugno 2026 può essere BBVA. Per tutti i nuovi clienti che scelgono il Conto BBVA, infatti, è possibile accedere a un prodotto a canone zero, senza alcun requisito da rispettare, sfruttando anche il 3% di remunerazione e il 3% di cashback per le spese con carta nel corso dei primi 6 mesi successivi all'apertura (la remunerazione continuerà con un tasso da definire fino ad almeno il 31 dicembre 2027). Per tutti i dettagli sulla promozione e per aprire il conto corrente è sufficiente visitare il sito ufficiale di BBVA. L'offerta è disponibile tramite il box qui di sotto.

Un conto a zero spese con tanti vantaggi

Il conto corrente proposto da BBVA prevede un canone zero, senza alcun requisito da rispettare, e anche una carta di debito a canone zero. Al conto può essere abbinata la carta di credito (con canone azzerabile raggiungendo quota 6.000 euro di spese annuali). Da segnalare che il conto offre prelievi gratis (a partire da 100 euro) e bonifici senza commissioni.

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c'è una doppia promo:

remunerazione del 3% per i primi 6 mesi , con liquidazione mensile; la remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027, con un tasso da definire (attualmente i già clienti BBVA possono beneficiare di una remunerazione del 2%); non ci sono requisiti da rispettare per ottenere la remunerazione

, con liquidazione mensile; la remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027, con un tasso da definire (attualmente i già clienti BBVA possono beneficiare di una remunerazione del 2%); non ci sono requisiti da rispettare per ottenere la remunerazione cashback delle spese con carta di debito del 3% per i primi 6 mesi per un tetto massimo di 280 euro di spese mensili

Per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire la procedura guidata per aprire il conto. L'offerta lanciata da BBVA è valida solo per un breve periodo e solo per i nuovi clienti che scelgono di aprire il conto online della banca.

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