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Conto Banco BPM in promo: canone zero, tanti vantaggi e, se serve, assistenza in filiale

Con il Conto online di Banco BPM è possibile ottenere canone zero e tanti vantaggi senza rinunciare all'assistenza in filiale.
Conto Banco BPM in promo: canone zero, tanti vantaggi e, se serve, assistenza in filiale
Con il Conto online di Banco BPM è possibile ottenere canone zero e tanti vantaggi senza rinunciare all'assistenza in filiale.
Davide Raia
Pubblicato il 10 giu 2026
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Conto YOU di Banco BPM rappresenta la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto online a canone zero in grado di garantire tanti vantaggi e, in caso di necessità, di offrire anche la possibilità di sfruttare l'assistenza in filiale, per informazioni aggiuntive e per la risoluzione rapida di eventuali problemi. Il conto è attualmente in promo, con possibilità di apertura tramite il sito ufficiale di Banco BPM, accessibile premendo sul box qui di sotto.

Apri qui il conto di Banco BPM

conto you

Perché scegliere oggi Banco BPM

Con il conto online di Banco BP è possibile accedere a un prodotto completo e ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche del conto troviamo:

  • canone zero, senza dover rispettare alcun requisito
  • carta di debito a canone zero e con anche prelievi gratis dagli ATM della banca e con la possibilità di utilizzare i wallet digitali come Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e Garmin Pay
  • bonifici senza commissioni tramite la piattaforma di Internet banking
  • carta di credito con condizioni agevolate richiedibile dopo l'apertura del conto
  • operatività completa tramite la piattaforma di Internet banking della banca

Si tratta, quindi, di un conto completo e vantaggio che può rappresentare la soluzione giusta per tanti risparmiatori alla ricerca di un prodotto digitale ma che non trascura la possibilità, in caso di necessità, di richiedere assistenza in filiale, per consulenza o per la risoluzione di eventuali problemi.

Per richiedere l'apertura del conto di Banco BPM, con le condizioni descritte in precedenza, è sufficiente seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il link qui di sotto. La promozione è valida solo per alcuni giorni e rappresenta un'ottima occasione per aprire un conto che abbina la comodità del digitale con la sicurezza di una banca fisica solida e presente sul territorio.

Apri qui il conto di Banco BPM

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