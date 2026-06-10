Conto Banco BPM in promo: canone zero, tanti vantaggi e, se serve, assistenza in filiale

Conto YOU di Banco BPM rappresenta la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto online a canone zero in grado di garantire tanti vantaggi e, in caso di necessità, di offrire anche la possibilità di sfruttare l'assistenza in filiale, per informazioni aggiuntive e per la risoluzione rapida di eventuali problemi. Il conto è attualmente in promo, con possibilità di apertura tramite il sito ufficiale di Banco BPM, accessibile premendo sul box qui di sotto.

Perché scegliere oggi Banco BPM

Con il conto online di Banco BP è possibile accedere a un prodotto completo e ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche del conto troviamo:

canone zero , senza dover rispettare alcun requisito

, senza dover rispettare alcun requisito carta di debito a canone zero e con anch e prelievi gratis dagli ATM della banca e con la possibilità di utilizzare i wallet digitali come Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e Garmin Pay

e con anch della banca e con la possibilità di utilizzare i come Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e Garmin Pay bonifici senza commissioni tramite la piattaforma di Internet banking

tramite la piattaforma di Internet banking carta di credito con condizioni agevolate richiedibile dopo l'apertura del conto

con condizioni agevolate richiedibile dopo l'apertura del conto operatività completa tramite la piattaforma di Internet banking della banca

Si tratta, quindi, di un conto completo e vantaggio che può rappresentare la soluzione giusta per tanti risparmiatori alla ricerca di un prodotto digitale ma che non trascura la possibilità, in caso di necessità, di richiedere assistenza in filiale, per consulenza o per la risoluzione di eventuali problemi.

Per richiedere l'apertura del conto di Banco BPM, con le condizioni descritte in precedenza, è sufficiente seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il link qui di sotto. La promozione è valida solo per alcuni giorni e rappresenta un'ottima occasione per aprire un conto che abbina la comodità del digitale con la sicurezza di una banca fisica solida e presente sul territorio.

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