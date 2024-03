Conto bancario senza costi nascosti e con interessi al 5%? SelfyConto Mediolanum

Se vuoi aprire un conto bancario senza costi nascosti, a canone zero e che ti offra interessi alti e servizi innovativi, SelfyConto di Banca Mediolanum è la scelta migliore. Si tratta di un conto corrente online che ti permette di gestire il tuo denaro in modo semplice, sicuro e conveniente.

Conto bancario senza costi nascosti e interessi al 5%

Una delle caratteristiche più interessanti di SelfyConto è che non ha nessun costo di gestione per il primo anno di attivazione. Questo significa che puoi risparmiare sulle spese bancarie e avere una maggiore trasparenza sui tuoi movimenti.

Inoltre, se sei un under 30, il canone rimane gratuito fino a quando non compi i trent’anni. Ma non è tutto: SelfyConto ti offre anche la possibilità di guadagnare il 5% annuo lordo sulle somme che decidi di vincolare per 6 mesi.

Si tratta di un tasso di interesse molto vantaggioso, che non trovi in altri conti correnti. E se hai bisogno di svincolare il tuo denaro prima della scadenza, puoi farlo senza perdere gli interessi maturati. Per accedere a questa offerta, devi accreditare il tuo stipendio.

SelfyConto è anche un conto corrente smart e all’avanguardia. Grazie all’App Mediolanum, puoi accedere a tutti i servizi bancari dal tuo smartphone, in modo facile e immediato.

Puoi consultare i saldi e i movimenti dei tuoi conti e delle tue carte, anche di altre banche, effettuare pagamenti mobile, gestire le tue bollette e le tue imposte, e accedere al trading online su 24 mercati internazionali.

Come vedi, SelfyConto è ciò che fa per te se vuoi un conto bancario senza costi nascosti e con interessi al 5%. L’apertura è facile e completamente online, e se hai lo SPID il processo è ancora più veloce. Visita ora il sito di Banca Mediolanum e scopri tutti i dettagli del conto.

