Conto aziendale online: con HYPE Business azzeri il canone mensile

Se stai valutando l'apertura di un conto aziendale online, ti segnaliamo l'ultima offerta relativa ad HYPE Business, il conto aziendale per ditte individuali e liberi professionisti con partita IVA promosso dalla fintech italiana HYPE. In via promozionale, il canone è azzerabile spendendo con la carta HYPE Business almeno 750 euro al mese. La promo è valida fino al 31 dicembre 2024.

Un'altra iniziativa legata al conto HYPE Business in scadenza il 31 dicembre di quest'anno è quella sul bonus di benvenuto di 50 euro. Per ottenerlo è sufficiente aprire il conto business entro la fine dell'anno con il codice promo 50BIZ ed effettuare la prima ricarica di importo pari o superiore a 100 euro.

I vantaggi del conto aziendale online HYPE Business

Con il conto aziendale HYPE Business si ottengono un conto con IBAN e una carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. La piattaforma consente di monitorare sia le entrate che le uscite della propria attività in modo semplice e intuitivo, con in più la possibilità di utilizzare i box risparmio per la programmazione di progetti futuri.

Un altro vantaggio è l'adesione al programma Mastercard Business Bonus, che offre sconti e promozioni su formazione e gestione della propria attività oltre che sui viaggi. Un ulteriore elemento da prendere in considerazione è l'opportunità di gestire il proprio business direttamente dall'app HYPE o dal PC tramite l'area riservata.

A tutto questo si aggiungono infine i bonifici ordinari (e fino a dieci istantanei) gratuiti, i pagamenti di F24 semplificati a costo zero, attivazione senza costi e un'assistenza attiva sette giorni su sette anche tramite e-mail, chat e WhatsApp.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi