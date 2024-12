Conto aziendale online con fatturazione elettronica e cashback al 3%

Se stai per aprire un'attività e ti stai guardando intorno per un conto aziendale online, tra le scelte migliori si annovera Finom, un conto business 100% digitale che integra il servizio di fatturazione elettronica e carte con cashback fino al 3%. Altri due elementi di spicco sono i pagamenti internazionali verso più di 150 Paesi e la disponibilità dell'IBAN italiano entro 24 ore.

Il conto business online Finom è gestibile direttamente da smartphone tramite una pratica app mobile, grazie alla quale è possibile monitorare i propri fondi 24 ore su 24, sette giorni su sette, qualunque sia la propria posizione.

In questi giorni, grazie alla nuova promozione in corso, è possibile provare il piano Premium di Finom a costo zero. Durante il periodo di prova gratuito si possono sfruttare tutte le funzionalità normalmente incluse nel piano. Tra queste vi sono 100 bonifici in entrata e in uscita, 5 utenti e 3 carte fisiche per ciascuno di loro, 3 portafogli e possibilità di pagare con carta fino a 100.000 euro.

Conto aziendale online Finom con fatturazione elettronica e cashaback fino al 3%

Il servizio di fatturazione elettronica incluso nel conto business di Finom è uno dei suoi principali punti di forza. Grazie a questa funzionalità, i titolari del conto possono inviare fatture direttamente dal proprio account, ricevere i pagamenti in maniera più veloce ed effettuare l'accesso a tutti i registri finanziari da un'unica posizione.

Finom permette inoltre di emettere carte di debito VISA gratuite per sé e i propri dipendenti. Tra le condizioni generali associate alle carte VISA del conto business si annoverano il limite di prelievo ai bancomat di 5.000 euro e la piena compatibilità con Apple Pay e Google Pay.

Maggiori dettagli sono consultabili su questa pagina del sito Finom.

