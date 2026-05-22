Conto aziendale gratuito con carte: la soluzione di Wallester

Quanti sono alla ricerca di un conto aziendale gratuito, con la possibilità di emettere carte illimitate, troveranno nella piattaforma Wallester una soluzione ideale. Oltre infatti all’opportunità di creare un account 100% free, la società fintech estone è nota per consentire l’emissione di un numero illimitato di carte appartenenti al circuito di pagamento Visa.

Per iscriversi gratuitamente alla piattaforma è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di Wallester e premere sul pulsante “Iscriviti gratis” o “Crea un account gratuito”. La registrazione avviene nel giro di pochi minuti, con il conto che sarà da subito funzionante entro le prime 24 ore dalla sua apertura.

I vantaggi di Wallester

Uno dei principali vantaggi del conto business Wallester è di offrire ai suoi utenti una piattaforma all-in-one con IBAN, carte e monitoraggio delle spese in tempo reale. A proposito di IBAN, vi è il supporto ai conti multivaluta, tra cui euro, dollaro statunitense e sterlina, per una migliore ottimizzazione dei pagamenti internazionali.

L’altro significativo vantaggio è l’emissione di carte virtuali e fisiche aziendali Visa, con l’opportunità di gestire le spese a proprio piacimento attraverso l’impostazione di limiti prestabili e la raccolta delle fatture. Tutte le carte sono inoltre compatibili con i pagamenti digitali, grazie alla loro integrazione in Apple Pay e Google Pay.

Sempre a proposito di integrazione, il conto aziendale della società fintech estone dà la possibilità ai suoi titolari di esportare le transazioni effettuate con le carte nel proprio sistema contabile con un unico clic. Ciò è reso possibile grazie alla piena compatibilità con sistemi quali Xero, Sage Intacct e QuickBooks.

Tutto questo è gratuito, non è cioè richiesto alcun canone mensile né annuale da parte di Wallester per il mantenimento del conto. Riguardo a ciò, il motivo è semplice: la società guadagna tramite la partnership con un colosso come Visa e altre aziende coinvolte nell’ambizioso progetto.

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