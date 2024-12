Conto aziendale Finom con Fatturazione Elettronica e cashback al 3%

Finom è un servizio finanziario per liberi professionisti e aziende che offre loro un aiuto nella gestione delle finanze. Più precisamente, è un conto aziendale online che integra il servizio di Fatturazione Elettronica più carte di debito Visa gratuite senza commissioni, con tanto di cashback al 3%. Inoltre, nella piattaforma online messa a disposizione si possono conservare documenti quali ricevute e fatture, così da poterli avere sempre a portata di mano.

La nuova promozione in corso permette di provare gratis per un mese il piano Premium. Sono inclusi 5 utenti e 3 portafogli, carte virtuali illimitate, 15 carte fisiche (3 per ogni utente) e 100 bonifici SEPA in entrata e uscita oltre che bonifici con addebito diretto.

I punti di forza del conto aziendale Finom

Con il conto aziendale Finom si ha accesso al servizio di Fatturazione Elettronica. I liberi professionisti possono ad esempio inviare le fatture direttamente dal loro account, associare in modo più semplice quest'ultime alle entrate in arrivo e accedere a tutti i registri finanziari da un'unica posizione.

Un ulteriore punto di forza è l'emissione di carte di debito Visa gratuite per sé e per il proprio team. Ciascuna carta presenta un limite di prelievo al bancomat di 5.000 euro ed è compatibile con Apple Pay e Google Pay. Inoltre, si ha l'opportunità di impostare dei limiti, effettuare ricariche o bloccare ciascuna di essere con un clic.

Finom permette infine di avere una gestione della contabilità più intuitiva, con un'ottimizzazione dei costi e la massimizzazione dei ricavi. Tra le altre cose, tutte le transazioni sono riconciliate con le fatture.

In via promozionale, il piano Premium del conto business Finom è in prova gratuita per il primo mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.