Conto aziendale: 3 motivi per scegliere Tot

Tot è una fintech italiana, nata nel 2021 ma già diventata un importante riferimento del settore finanziario grazie alla sua offerta per il conto corrente aziendale con carta di credito inclusa. La proposta, sviluppata in collaborazione con un riferimento del mercato italiano come Banca Sella, è oggi una delle opzioni più interessanti per i clienti business.

L'offerta di Tot per il conto aziendale si articola su 2 livelli, con primo mese gratis e canone scontato per chi opta per la sottoscrizione annuale, invece che quella mensile. Per scoprire i dettagli in merito alle caratteristiche del servizio di Tot, che si rivolge a varie tipologie di aziende, è disponibile dal link qui di sotto.

3 motivi per scegliere Tot per aprire un nuovo conto aziendale

L'offerta di Tot si rivolge a società di capitali, società di persone e ditte individuali garantendo tanta flessibilità e numerosi vantaggi. Ci sono almeno 3 motivi per cui scegliere Tot per il conto aziendale è la mossa giusta.

La proposta di Tot:

è completamente digitale , facile da gestire ed utilizzare grazie anche alla partnership tra Tot e Banca Sella

, facile da gestire ed utilizzare grazie anche alla partnership tra Tot e Banca Sella è flessibile e vantaggiosa , grazie ad un'offerta articolata su 2 livelli, con vantaggi crescenti, e con un canone scontato per chi sceglie il pagamento annuale invece che quello mensile (il risparmio è di due mensilità); l'offerta di Tot parte da 7 euro al mese

, grazie ad un'offerta articolata su 2 livelli, con vantaggi crescenti, e con un canone scontato per chi sceglie il pagamento annuale invece che quello mensile (il risparmio è di due mensilità); l'offerta di Tot parte da 7 euro al mese include la carta di credito Visa Business senza costi aggiuntivi di alcun tipo

Con Tot, quindi, chi è alla ricerca di un nuovo conto aziendale può scegliere oggi un prodotto completo, flessibile e vantaggioso, in grado di garantire una marcia in più per tutte le aziende che intendono digitalizzare la gestione delle proprie risorse finanziarie, senza limitazioni di alcun tipo. Per provare Tot con il primo mese gratis è possibile sfruttare il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.