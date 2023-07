Conto aziendale 100% italiano: c'è Tot, provalo a costo zero

Sei alla ricerca del conto aziendale perfetto che possa semplificare e ottimizzare la gestione delle finanze della tua impresa? La soluzione è Tot, un servizio di banking 100% italiano che promette di rivoluzionare il modo in cui le aziende gestiscono i propri conti correnti. La fintech offre a tutti i nuovi utenti un mese a costo zero per sperimentare tutti i vantaggi che ha da offrire.

Una panoramica sui vantaggi di Tot

Tot offre una gamma completa di servizi per gestire tutte le esigenze finanziarie aziendali in un'unica soluzione. Con l'IBAN italiano personale potrai effettuare bonifici SEPA online senza limiti di importo e disporre di un servizio SDD per gestire le utenze aziendali. A tua disposizione anche la comodità di poter effettuare pagamenti F24 online e una carta di credito Visa Business in PVC 100% riciclato - che potrai utilizzare in modalità tradizionale, contactless o virtuale - che renderanno le transazioni finanziarie della tua azienda efficienti e semplici.

Grazie a Tot avrai l'opportunità di offrire ai tuoi fornitori un metodo di pagamento sicuro e tracciabile tramite le Ricevute Bancarie (RiBa), accettate da tutte le principali banche italiane. Potrai pagare tutte le RiBa necessarie senza alcun costo extra, in quanto incluse nella soglia delle operazioni annuali per tutti i piani del conto aziendale Tot. La gestione delle RiBa è semplice e flessibile, con la possibilità di annullare le transazioni se necessario, anche il giorno stesso della scadenza. Inoltre, con Tot potrai pagare la Pubblica Amministrazione tramite sistema pagoPA integrato e senza commissioni aggiuntive.

Tot rappresenta una svolta nel mondo dei conti aziendali grazie a un'ampia gamma di servizi all'avanguardia, semplici da utilizzare e convenienti per gestire le finanze della tua impresa. Approfitta della promozione: se scegli di aprire un conto aziendale Tot, otterrai un mese di canone completamente azzerato.

