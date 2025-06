Conto Arancio: vinci due volte con interessi e cashback fino a 500€

L’estate è il momento perfetto per rilassarsi, prendere il sole e… mettere il turbo ai tuoi risparmi. Sì, hai letto bene: mentre ti godi un mojito sotto l’ombrellone, ING Conto Arancio fa crescere il tuo denaro in modo semplice, senza stress e senza vincoli assurdi.

Se stai cercando un conto deposito che non ti obblighi a bloccare i tuoi soldi per anni, ma che ti premi comunque con interessi competitivi, ING ha la risposta giusta: fino al 3,50% lordo per 6 mesi, attivabile con poche semplici mosse.

Come funziona aprire Conto Arancio

Aprire Conto Arancio è una passeggiata: tutto si fa online, senza dover andare in filiale o combattere con modulistica infinita.

Ti basta:

trasferire anche solo pochi euro

spendere almeno 100€ con la carta di debito ING entro il 30 settembre

e via: il tasso promozionale si attiva in automatico!

Non servono accrediti di stipendio né vincoli rigidi: i tuoi soldi restano sempre accessibili e svincolabili quando vuoi, senza penali. In pratica, ti godi la libertà e intanto il tuo denaro lavora per te. Ma non finisce qui. Perché ING ha pensato anche al cashback tra amici: se inviti qualcuno ad aprire un Conto Corrente ING + Conto Arancio e a richiedere la carta Mastercard entro il 31 luglio, tu ricevi 50€ di bonus per ogni amico. Puoi arrivare fino a 500€ totali. Un passaparola ben fatto può diventare un extra vacanza o un mini fondo emergenza. Con il 3,50% lordo e un deposito di 50.000€, in sei mesi puoi arrivare a 875€ di interessi. Niente male per un’estate senza pensieri, magari da investire in viaggi, concerti o nuovi progetti. Ricapitolando: un rendimento fino al 3,50% lordo per 6 mesi, gestione facilitata da app o sito, senza code in filiale né burocrazia, programma di cashback tra amici e tanto altro. In poche parole: semplicità, flessibilità e zero stress.

