Conto Arancio: risparmia facilmente con un tasso del 5%

In questo articolo andiamo alla scoperta di Conto Arancio, la scelta migliore per chi desidera far fruttare i propri risparmi con semplicità. Grazie a ING, una banca che vanta oltre 20 anni di presenza in Italia, puoi beneficiare di un conto deposito che offre il tasso del 5% senza vincoli e con la massima flessibilità.

Conto Arancio: ottieni di più dal tuo denaro con un tasso del 5%

Conto Arancio permette al tuo denaro di crescere senza alcuno sforzo. Se apri il conto entro l’11 maggio, otterrai il tasso di interesse annuo lordo del 5% sui tuoi depositi fino a 100.000€ per un 12 mesi. La libertà è totale: i tuoi soldi sono sempre disponibili, e gli interessi, calcolati sulle giacenze giornaliere, non andranno persi se prelevi prima della scadenza annuale.

Questo conto deposito si distingue anche per la sua trasparenza e convenienza. Non ci sono costi per l’apertura, la gestione o la chiusura, né per i prelievi o i versamenti. Inoltre, hai il rendiconto online incluso senza spese aggiuntive. Conto Arancio funziona in tandem con qualsiasi conto corrente, rendendo il trasferimento del denaro semplice e diretto tramite l’IBAN dedicato.

Come aprire il conto deposito offerto da ING? Devi accedere al sito ufficiale della banca, cliccare su “Apri Conto Corrente Arancio” e seguire la procedura guidata. Se sei già cliente di ING, l’attivazione del conto deposito è immediata dall’area riservata.

E se desideri ancora più vantaggi, potresti pendere in considerazione di abbinare il Conto Arancio al Conto Corrente Arancio, senza canone per un anno e con tanti vantaggi extra su prelievi e carte di pagamento.

Scegli Conto Arancio se vuoi un risparmio sicuro e redditizio. Diventa titolare oggi stesso e sfrutta la promozione per ottenere il tasso del 5% sul tuo investimento.

