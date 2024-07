Conto Arancio Più regala fino a 100 euro di buoni Amazon: come funzionano

A chi non piacerebbe avere fino a 100 euro in regalo di buoni Amazon? La risposta è quasi sicuramente "a tutti". Se anche voi, com'è probabile, siete tra coloro che apprezzerebbero l'omaggio di ING, sappiate che ottenere i suddetti buoni Amazon in regalo è estremamente facile, molto più facile di quanto si potrebbe credere. Per aderire all'iniziativa basta infatti aprire un Conto Corrente Arancio Più entro il prossimo 9 settembre e richiedere la Carta di Debito Mastercard. I nuovi clienti ING dovranno soltanto ricordarsi di inserire il codice ING2024 in fase di sottoscrizione e il gioco è fatto. Prima di entrare nei dettagli della promo, facciamo però una breve panoramica dei tanti vantaggi riservati a chi apre Conto Corrente Arancio Più.

Alla scoperta di Conto Arancio Più e dei tanti vantaggi inclusi a costo zero

Conto Corrente Arancio Più regala fino a 100 euro di buoni Amazon, ma cosa offre oltre a questo? Iniziamo col dire che Conto Arancio Più di ING è a canone zero per chi accredita lo stipendio o la pensione. Il conto include poi una Carta di Credito Mastercard Gold e una Carta di Debito Mastercard, anch'esse entrambe a canone zero. I clienti che attivano Conto Arancio Più possono inoltre effettuare bonifici SEPA fino a 50.000 euro anche istantanei senza costi. Possono pagare bollettini, F24, MAV, RAV, CBILL e pagoPA senza spese di commissione. ING aggiunge infine la possibilità di effettuare prelievi di contante a zero euro in Italia e in altri paesi europei.

La Carta di debito Mastercard inclusa ha invece PIN e limiti di spesa personalizzabili. Offre le notifiche in tempo reale e con l'opzione Mondo può essere usata anche fuori dall'Europa. Insomma, possiamo riassumere che Conto Corrente Arancio Più offre tanti vantaggi a zero spese per il massimo della praticità e della convenienza.

A questo punto sarete in attesa di conoscere i dettagli su come richiedere i 100 euro di buoni Amazon. I punti fondamentali li abbiamo già specificati ad inizio articolo, ma li riproponiamo di nuovo nel seguente schema insieme agli altri passaggi necessari per poter finalizzare la richiesta:

Il nuovo cliente ING deve attivare Conto Corrente Arancio Più entro il 9 novembre 2024;

Deve quindi effettuare un primo bonifico di qualsiasi importo entro il 29 novembre;

Deve attivare la Carta di Debito Mastercard e fare un acquisto di qualsiasi importo entro il 29 novembre per poter ricevere un primo buono regalo Amazon da 50 euro;

Deve spendere almeno 500 euro con la Carta di Debito Mastercard inclusa entro il 29 novembre per poter ricevere il secondo buono regalo Amazon da 50 euro;

Completati i precedenti passaggi, a quel punto dovrà soltanto mantenere attivi Conto Corrente Arancio Più con un saldo di almeno 200 euro e la relativa Carta di Debito Mastercard attendendo fino a che ING non invierà i buoni regalo via email.

I buoni regalo Amazon sono spendibili esclusivamente su Amazon.it e hanno un periodo di validità di 10 anni. I clienti possono usarli per qualsiasi tipo di acquisto nelle varie categorie merceologiche dello store. Vi possano essere tuttavia delle limitate esclusioni indicate da Amazon nelle note di alcuni prodotti o servizi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.