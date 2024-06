Conto Arancio Più: carta di credito inclusa a canone zero

Se stai cercando un conto corrente che unisca convenienza e flessibilità, Conto Corrente Arancio Più potrebbe essere la soluzione ideale per te. Ecco tutto ciò che devi sapere su questo conto innovativo che offre numerosi vantaggi e costi azzerabili.

Vantaggi principali

Canone Azzerabile: Con Conto Corrente Arancio Più, il canone mensile è completamente azzerabile. Basta accreditare lo stipendio o una pensione mensile, oppure garantire entrate di almeno 1.000€ al mese. In assenza di queste condizioni, il canone è di 5€ al mese.

Carta di Credito a zero canone: La Carta di Credito Mastercard Gold è inclusa senza canone mensile, garantendo una maggiore flessibilità nelle spese quotidiane. Questa carta offre PIN e limiti di spesa personalizzabili, servizio Pagoflex per pagare in più mesi e include il servizio Mastercard Fast track per saltare la coda in aeroporto.

Carte di Debito a zero canone: Conto Corrente Arancio più include anche una Carta di Debito Mastercard, anche questa con PIN e limiti di spesa personalizzabili, Opzione Mondo che consente di utilizzarla fuori dall’Europa e notifiche in tempo reale per avere sotto controllo le spese.

Prelievi e bonifici gratuiti: I prelievi di contante in Italia e in Europa sono gratuiti con la Carta di Debito Mastercard., così come i bonifici SEPA, inclusi quelli istantanei fino a 50.000€. Anche i pagamenti di bollettini postali, CBILL, pagoPA, F24, MAV e RAV sono senza costi aggiuntivi.

Procedura di apertura

Aprire Conto Corrente Arancio Più è un processo semplice e veloce, completamente online con firma digitale. Basterà selezionare dal sito l'opzione Conto Corrente Arancio Più e le carte di cui hai bisogno e completare l'attivazione con un bonifico iniziale.

Per facilitare ulteriormente il processo di apertura, è possibile identificarsi rapidamente utilizzando il servizio SPID che permette una verifica immediata dell' identità.

Per conoscere l'offerta completa di Conto Corrente Arancio Più clicca qui.

