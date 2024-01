Conto Arancio: ottieni il 4% annuo sui tuoi risparmi

Se stai cercando una soluzione flessibile, economica e facilmente gestibile per i tuoi risparmi, il Conto Arancio di ING è la scelta ideale in questo momento. Il motivo è la promozione valida fino al 27 gennaio 2024, che ti offre un tasso di interesse del 4% annuo lordo per 12 mesi senza vincoli.

Con Conto Arancio, i tuoi risparmi cresceranno in breve tempo

L’aperta del Conto Arancio è piuttosto semplice. Devi seguire pochi semplici passaggi online e accederai a un conto deposito con tasso d’interesse del 4% garantito sui primi 12 mesi di attivazione e senza restrizioni fino a 100.000 euro.

Se vuoi davvero avvantaggiarti di questo tasso d’interesse per far crescere i tuoi risparmi, devi aprire il conto deposito subito. Come abbiamo detto in precedenza, devi attivare il Conto Arancio entro il 27 gennaio 2024 versando il denaro. Diventerà operativo subito dopo il versamento.

Conto Arancio consente una gestione flessibile dei tuoi soldi, consentendoti di gestirli nel miglior modo possibile. Puoi trasferire denaro verso il tuo conto corrente senza perdere gli interessi accumulati. Tutte le operazioni sono gratuite, tra cui l’apertura, la gestione, il trasferimento oppure la chiusura. Quindi, non devi temere che ti vengano addebitati dei costi.

Tutto questo puoi farlo comodamente da casa tua o in mobilità, avvalendoti dell’home banking oppure dell’app dedicata. Per quanto gli interessi maturati, ti verranno accreditati sul Conto Arancio a fine anno o alla chiusura del conto.

Dobbiamo però puntualizzare che il Conto Arancio è un conto deposito; quindi, diversamente dal conto corrente, non offre servizi come carta di credito, bonifici o domiciliazioni bancarie. Puoi soltanto prelevare e versare denaro.

Non lasciarti sfuggire quest’occasione unica per far aumentare i tuoi risparmi senza costi: approfitta ora del tasso d'interesse del 4% e goditi la flessibilità offerta da questo conto deposito.

