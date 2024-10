Conto Arancio ING remunerato al 4% per 12 mesi fino a 50.000€

L'iniziativa "4% per il Nuovi Clienti con Stipendio" della banca olandese ING consente di beneficiare di un conto remunerato al 4% per 12 mesi fino a 50.000 euro. Il conto in questione è Conto Arancio, non presenta spese di apertura, gestione o chiusura e i soldi sono sempre disponibili.

C'è poi una seconda promozione ("Invita i tuoi amici in ING"), grazie alla quale è possibile ricevere fino a 500 euro in Buoni Regalo Amazon. Per ogni amico che sceglie di aprire un nuovo conto tramite il codice amico condiviso, si ottiene un Buono Regalo da 50 euro (si possono invitare fino a 10 amici, ndr).

Il modulo online per aprire Conto Arancio è disponibile su questa pagina del sito ufficiale ING.

Come ottenere un conto remunerato al 4% con Conto Arancio di ING

Come da regolamento, il passaggio preliminare prevede l'apertura di Conto Corrente Arancio entro il 16 novembre. Contestualmente all'apertura del conto corrente online, occorre aggiungere Conto Arancio, il conto deposito di ING. Dopodiché, occorre attivare entrambi i conti tramite un bonifico di qualsiasi importo e accreditare lo stipendio su Conto Corrente Arancio entro il 31 gennaio 2025.

In assenza di una busta paga, ING accetta anche l'accredito della pensione. In alternativa, occorre garantire entrate mensili di importo pari ad almeno 1.000 euro (lo stesso importo minimo è richiesto sia per la pensione che per lo stipendio, ndr).

L'accredito dello stipendio, al di là del 4% annuo lordo per 12 mesi sui depositi fino a 50.000 euro, consente anche di azzerare il canone del conto corrente e avere inclusi prelievi gratis in Italia e in Europa, la quota gratuita della carta di credito Mastercard Gold, i pagamenti F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL e pagoPA, più bonifici SEPA (anche istantanei) e la quota della carta di debito Mastercard.

I dettagli completi sulle due promozioni sono disponibili a questa pagina del sito ING.

