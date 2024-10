Conto Arancio ING: ottieni il 4% annuo lordo per 12 mesi

La banca olandese ING propone un tasso del 4% annuo lordo per i primi 12 mesi su Conto Arancio, il conto deposito collegato a Conto Corrente Arancio, con un limite di deposito fino a 50.000 euro. Per aderire alla promozione, è necessario aprire online Conto Corrente Arancio e accreditare lo stipendio o la pensione, oppure garantire un flusso mensile di almeno 1.000 euro.

Come ottenere il 4% annuo lordo con Conto Arancio

Si tratta di una soluzione a canone zero per chi accredita lo stipendio e offre numerosi vantaggi: prelievi, bonifici e pagamenti di bollettini senza costi, oltre a una carta di debito e di credito gratuite. Per accedere al tasso promozionale, basta aprirlo entro il 16 novembre 2024, aggiungendo Conto Arancio durante l’attivazione online.

Sarà poi necessario attivarlo con un bonifico iniziale e assicurarsi di accreditare lo stipendio entro il 31 gennaio 2025. L’accredito dello stipendio o della pensione può essere impostato con la causale ABI 27 o ABI 27P; in alternativa, e non si dispone né di uno stipendio né di un assegno previdenziale, è sufficiente versare almeno 1.000 euro mensili.

L'apertura del conto è interamente digitale: sono sufficienti i dati anagrafici e quelli di residenza. Per quanto concerne invece la firma sul contratto, ING ha reso il processo 100% digitale, con un processo di identificazione tramite bonifico da un altro conto a proprio nome o con videochiamata. Scopri tutti i dettagli e attiva Conto Arancio direttamente sul sito ufficiale di ING.

