Conto Arancio ING: come avere il 4% annuo lordo per 12 mesi

Conto Arancio di ING è una delle soluzioni più interessanti tra i conti remunerati che si possono aprire online. In cosa consiste l'iniziativa della banca olandese? Sostanzialmente, nel 4% annuo lordo per 12 mesi vincolate su Conto Arancio. La proposta di deposito è a zero spese e con disponibilità dei soldi garantita sempre. Questa promozione del Conto Arancio ING è valida fino al 16 novembre ed è possibile attivarla direttamente sul sito ufficiale di ING.

Come avere il 4% annuo lordo con Conto Arancio di ING

La prima cosa da fare per ottenere il 4% annuo lordo per 12 mesi è aprire Conto Corrente Arancio e aggiungere Conto Arancio entro il 16 novembre. Conto Corrente Arancio e Conto Arancio sono due cose distinte: il primo è un conto bancario che offre ogni tipo di servizio per la gestione delle proprie spese. É super conveniente (canone del conto e delle carte associate azzerato grazie all'accredito dello stipendio), 100% digitale e sicuro. Conto Arancio è invece un conto deposito che remunera i propri risparmi. Lo step successivo è l'accredito dello stipendio o della pensione, oppure entrate mensili di almeno 1000 euro.

Di seguito la procedura passo dopo passo:

Apri Conto Corrente Arancio entro il 16 novembre 2024;

Aggiungi Conto Arancio ING al momento dell'apertura di Conto Corrente Arancio;

Attiva sia il conto corrente che il conto deposito con un bonifico entro il 31 gennaio 2025;

Accredita lo stipendio o la pensione entro il 31 gennaio 2025, oppure assicurati di garantire entrate di almeno 1.000 euro ogni mese.

Maggiori dettagli sulla promozione a questa pagina del sito ING.

