Conto Arancio: gli interessi sul deposito passano dal 3 al 4% per 12 mesi

ING ha appena alzato gli interessi sul deposito dal 3 al 4% annuo lordo per 12 mesi per tutti gli utenti che apriranno un nuovo Conto Arancio ed effettueranno un primo versamento entro il 31 dicembre. Il 4% di interesse per i primi 12 mesi è garantito per tutte le somme depositate di importo pari o inferiore a 100.000 euro. Non ci sono vincoli, quindi puoi prelevare i tuoi risparmi quando vuoi, mantenendo gli interessi per 1 anno.

Apri Conto Arancio e ottieni il 4% annuo per 12 mesi su depositi fino a 100.000 euro

Conto Arancio è il conto corrente a zero spese di ING. Non paghi nulla per aprirlo, non paghi nulla per la chiuderlo, non ci sono commissioni né per i versamenti né per i prelievi né tantomeno per il rendiconto online.

Per ottenere il 4% annuo lordo per 1 anno sul conto deposito devi semplicemente aprire un nuovo Conto Arancio e attivarlo attraverso un bonifico entro il 31 dicembre di quest'anno. Dalla data di attivazione del conto, ottieni il 4% di interesse sulle somme depositate (l'importo massimo del deposito è 100.000 euro).

Oltre i 100.000 mila euro, e su tutti gli altri conti correnti aperti dopo il primo, il tasso di interesse applicato è pari all'1%.

L'offerta è riservata agli utenti che attivano per la prima volta Conto Arancio tra l'8 ottobre e il 31 dicembre 2023, e per chi non è titolare o contitolare di un altro Conto Arancio alla data dell'8 ottobre 2023 e attiva Conto Arancio entro la fine di quest'anno.

Approfitta ora della nuova offerta di ING sulle nuove attivazioni di Conto Arancio, così da ottenere un interesse sulle somme depositate del 4% anziché del 3%.

