Conto Arancio di ING: il conto deposito che ti dà il 3,50% senza vincoli

Hai dei risparmi fermi sul conto e stai cercando un modo sicuro per farli fruttare? Con Conto Arancio di ING puoi ottenere il 3,50% di interessi per sei mesi, senza vincolare le somme e senza bisogno di accreditare lo stipendio.

L'offerta è valida fino al 19 luglio 2025: bastano pochi minuti per aprire Conto Arancio e accedere subito alla promozione.

Come funziona l'offerta di Conto Arancio: interessi, requisiti e vantaggi

L'iniziativa di ING è pensata per chi vuole far rendere i propri risparmi mantenendoli sempre disponibili. L’interesse del 3,50% annuo lordo è garantito per 6 mesi, fino a un massimo di 100.000 euro. Non ci sono vincoli, importi minimi o obblighi di accredito stipendio: puoi prelevare o depositare quando vuoi.

Per attivare l’offerta, ti basta:

Aprire Conto Corrente Arancio e Conto Arancio entro il 19 luglio 2025;

e entro il 19 luglio 2025; Richiedere la carta di debito Mastercard ;

; Entro il 30 settembre 2025, effettuare un bonifico sul conto e spendere almeno 100€ con la carta.

Ecco qualche esempio di interessi maturati in sei mesi (al lordo):

30.000 euro: 525 euro;

70.000 euro: 1.225 euro;

100.000 euro: 1.750 euro.

Il conto corrente può essere attivato in modalità Light (gratuita, con i servizi essenziali inclusi) oppure Più, al costo di 5€ al mese, azzerabile con entrate regolari da almeno 1.000 euro. In più, c'è anche la possibilità di ottenere fino a 500€ di cashback, invitando amici a sottoscrivere la promozione con un codice personale.

Visita il sito di ING per calcolare i tuoi interessi e attivare subito l'offerta: Conto Arancio è il conto deposito che lavora per te, senza toglierti la libertà di usare i tuoi soldi quando vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.