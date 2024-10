Conto a zero spese: scegliere quello giusto è più semplice con HYPE

Scegliere un conto a canone zero con carta abbinata per la gestione delle proprie finanze e delle spese quotidiane è ora molto più semplice: grazie alla promo in corso, infatti, è possibile puntare su Conto HYPE a canone zero. L'istituto, parte del Gruppo Sella, propone, infatti, un conto conveniente e privo di costi.

Con HYPE è possibile sfruttare la carta virtuale a canone zero, con possibilità di richiedere la carta fisica (con un costo di 10 euro una tantum) per prelievi gratis da qualsiasi ATM in Italia (per 250 euro al mese). Ci sono anche i bonifici gratis oltre alla possibilità di ricarica illimitata e di accredito di stipendio/pensione.

Tutto quello che serve per poter gestire le proprie spese quotidiane è presente. In più, HYPE mette a disposizione i piani Next, dal costo di 2,99 euro al mese, e Premium, dal costo di 9,99 euro al mese, che aggiungono bonus extra come i prelievi gratis senza limiti, i bonifici istantanei e varie coperture assicurative.

Per aprire Conto HYPE basta accedere al sito ufficiale. I nuovi clienti possono utilizzare il codice CIAOHYPER per ottenere fino a 25 euro di bonus in regalo. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

3 motivi per scegliere Conto HYPE

HYPE è un vero e proprio punto di riferimento del mercato bancario e ci sono almeno 3 motivi per scegliere questo conto:

la versione "base" offre operatività completa e a zero spese , rivelandosi la scelta giusta per gestire le proprie finanze con tutte le attività quotidiane

, rivelandosi la scelta giusta per gestire le proprie finanze con tutte le attività quotidiane il conto è personalizzabile con i piani Next e Premium per accedere a nuovi servizi

con i piani e per accedere a nuovi servizi ci sono servizi aggiuntivi molto vantaggiosi come Credit Boost, per ottenere prestiti rapidi via app

Per aprire Conto HYPE basta seguire la procedura qui di sotto.





