Conto a zero spese: prelievi e bonifici gratis con Banca Mediolanum

Per accedere a un conto corrente a zero spese è ora possibile puntare su SelfyConto di Banca Mediolanum che, in questo momento, rappresenta la scelta giusta per tutti i risparmiatori, anche (e soprattutto) per i più giovani, alla ricerca di un conto davvero completo.

SelfyConto ha canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese). Per gli Under 30, invece, il canone è sempre azzerato, senza requisiti da rispettare. Il conto, inoltre, include prelievi e bonifici gratis e consente di richiedere la carta di credito con un costo di appena 1 euro al mese. La prepagata, invece, è gratuita.

Dopo aver aperto il conto, è possibile sfruttare la promo "porta un amico" in modo da ricevere un prodotto Apple in regalo (Apple Watch SE2, iPad 10 e iPhone 15) in base al numero di amici che sceglierà di passare a Banca Mediolanum (è necessario raggiungere almeno quota 2 amici per ricevere un prodotto in regalo).

Per aprire SelfyConto basta collegarsi al sito di Banca Mediolanum, tramite il box qui di sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: la scelta giusta per un nuovo conto

Con SelfyConto è possibile sfruttare un conto completo e con le seguenti caratteristiche:

canone azzerato per un anno, invece di 3,75 euro al mese, e sempre azzerato per Under 30

per un anno, invece di 3,75 euro al mese, e sempre azzerato per Under 30 carta di debito a canone zero, con prelievi gratis in tutta l'area euro

in tutta l'area euro bonifici gratis

carta di credito richiedibile al costo di 1 euro al mese , con plafond di 1.500 euro

richiedibile al costo di , con plafond di 1.500 euro carta prepagata gratuita

promo porta un amico per ricevere un prodotto Apple in regalo

Per richiedere l'apertura di SelfyConto è sufficiente raggiungere il sito di Banca Mediolanum, accessibile tramite il box qui di sotto. La procedura di apertura è semplificata dalla possibilità di effettuare l'autenticazione con SPID.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.