Conto a zero spese e interessi al 5% per 6 mesi: ecco con quale conto

Un conto senza costi? Le opportunità online non mancano, ma che ne dici di una soluzione che ti consenta un po' di guadagno extra?

Parliamo di SelfyConto di Banca Mediolanum, conto non soltanto a canone zero, ma che offre l’opportunità di incrementare il proprio denaro con il 5% di interessi per 6 mesi.

Anche la carta di debito è gratuita, ed è composta completamente da PVC riciclato. Con la carta puoi fare acquisti sia online che nei negozi fisici, addirittura con il tuo smartphone.

Altro vantaggio di questo conto? Se sei un Under 30, continuerai a non pagare il canone finché non compirai 30 anni.

SelfyConto di Banca Mediolanum: tasso al 5% e servizi gratuiti

Parliamo del tasso di interesse del 5% annuo lordo offerto da Banca Mediolanum per chi apre entro il 31 marzo 2024 il conto SelfyConto. Per aderire a questa opportunità, dovrai soltanto accreditare il tuo stipendio.

Per il resto, i servizi gratuiti come i bonifici online, la domiciliazione delle utenze e i prelievi ATM nell’Eurozona ti faranno risparmiare un bel po'.

L’app Mediolanum, poi, ti consente di fare tutto ciò che vuoi. Puoi gestire il conto, richiedere prestiti immediati, investire in fondi comuni e fare trading online.

Trascorso il primo anno, il canone sarà soltanto di 3,75 euro al mese. Però, se sottoscrivi un prestito, un mutuo o con altre operazioni, il conto resterà a canone zero fino al 31 dicembre 2024.

Se desideri un conto trasparente, privo di spese e con qualche vantaggio extra, SelfyConto è la scelta migliore. Clicca sul bottone qui sotto per approfittare di questa offerta altamente conveniente.

