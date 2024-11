Conto a zero spese e carta di credito gratis per un anno: ecco SelfyConto

SelfyConto di Banca Mediolanum è una delle opzioni più interessanti del momento per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente online ricco di vantaggi.

La proposta dell'istituto milanese consente l'accesso a un conto a zero spese per un anno che permette di ottenere anche una carta di credito gratuita per il primo anno.

In questo modo, il conto di Banca Mediolanum è a zero spese per tutto il primo anno. Per tutti i dettagli sulla promo e per aprire SelfyConto basta visitare il sito di Banca Mediolanum tramite il box qui di sotto.

SelfyConto: perché scegliere il conto di Banca Mediolanum

Il conto corrente proposto da Banca Mediolanum ha un canone zero per un anno (invece di3,75 euro al mese). Dal secondo anno, inoltre, il canone resta azzerato per i clienti con meno di 30 anni. Al conto è sempre abbinata una carta di debito con canone gratuito per un anno (poi 10 euro all'anno) che consente di effettuare prelievi gratuiti in tutta l'area euro.

I clienti Mediolanum, inoltre, possono richiedere la carta di credito, con plafond di 1.500 euro (incrementabile). La carta ha canone zero per un anno (poi 20 euro all'anno). Le carte della banca sono utilizzabili con tutti i principali wallet digitali, in modo da pagare con smartphone o smartwatch, senza avere la carta.

Per chi sceglie SelfyConto, inoltre, c'è la possibilità di accedere a vari servizi aggiuntivi, richiedibili direttamente dall'app di Mediolanum. Tra questi troviamo SelfyCredit Instant, per ottenere fino a 20.000 euro in prestito con condizioni agevolate.

Ci sono anche varie coperture assicurative, da attivare facilmente via app, sempre con condizioni agevolate ed esclusive per i clienti Mediolanum. C'è anche la possibilità di accedere al trading online.

Aprire SelfyConto è semplice e gratuito. I dettagli completi sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.