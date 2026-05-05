Conto a zero spese con interessi al 3% per 6 mesi: è il momento di scegliere BBVA

Aprire un nuovo conto corrente a zero spese non è mai stato così conveniente. La nuova promozione di BBVA, infatti, consente ai risparmiatori italiani di poter contare su un conto a canone zero a cui è abbinata la carta di debito, sempre a canone zero, con cui effettuare prelievi gratis (a partire da 100 euro). Da segnalare che ci sono anche i bonifici senza commissione.

Per i nuovi clienti che scelgono BBVA, inoltre, sono disponibili due vantaggi aggiuntivi: la banca garantisce una remunerazione del saldo con interessi del 3% per i primi 6 mesi (senza vincoli di alcun tipo) e offre anche il cashback del 3% per le spese con carta (sui primi 280 euro di spesa mensile).

Per aprire il conto basta raggiungere il sito ufficiale di BBVA, tramite il link qui di sotto, seguendo una procedura semplice e veloce.

Le caratteristiche del conto BBVA

Ecco tutte le caratteristiche del conto corrente BBVA:

canone zero , senza requisiti di alcun tipo da rispettare

, senza requisiti di alcun tipo da rispettare carta di debito a canone zero con possibilità di prelievi gratis a partire da 100 euro

a partire da 100 euro bonifici senza commissioni

possibilità di richiedere la carta di credito con canone azzerabile

remunerazione del saldo non vincolato co n interessi al 3% per 6 mesi e liquidazione mensile

e liquidazione mensile cashback del 3% per 6 mesi, sui primi 280 euro di spesa mensile

Con il conto corrente di BBVA è possibile accedere a un prodotto completo e ricco di vantaggi, in grado di soddisfare tutti i risparmiatori. La remunerazione, il cashback e un'operatività a zero spese rendono il prodotto la soluzione giusta per chi ha bisogno oggi di un nuovo conto corrente. Per accedere all'offerta e aprire il conto è sufficiente seguire il link qui di sotto. L'apertura richiede il completamento di una semplice procedura online.

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