Conto a canone zero? SelfyConto è la risposta

Puntare su di un conto a canone zero e con zero spese è ora più semplice. Con SelfyConto di Banca Mediolanum, infatti, è possibile sfruttare un conto completo, con prelievi e bonifici gratis e con possibilità di aggiungere la carta di credito, su richiesta, con un costo di 1 euro al mese e un plafond di 1.500 euro (incrementabile).

Il conto di Banca Mediolanum ha canone zero per 12 mesi, per tutti e senza requisiti da rispettare, invece di 3,75 euro al mese. Da notare, inoltre, che il canone è sempre azzerato per gli Under 30 rendendo il conto la scelta giusta anche per chi cerca un conto per giovani completo e ricco di vantaggi.

Per aprire SelfyConto di Banca Mediolanum è sufficiente premere sul box qui di sotto e avviare poi la procedura di apertura dal sito della banca. L'identificazione può avvenire anche tramite SPID.

Conto a canone zero e tanti vantaggi: c'è SelfyConto

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un'offerta bancaria completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del conto troviamo:

canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese); il canone è sempre azzerato per Under 30

carta di debito a canone zero e con prelievi gratis in tutta l'area euro

bonifici gratis

carta di credito richiedibile al costo di 1 euro al mese e con un plafond di 1.500 euro

carta prepagata a canone zero richiedibile

possibilità di utilizzare le carte con i principali wallet digitali

Per chi sceglie Banca Mediolanum, inoltre, c'è la promo "porta un amico" che consente di ottenere dispositivi Apple in regalo (Apple Watch SE 2, iPad 10 oppure iPhone 15) in base al numero di amici invitati che sceglieranno SelfyConto. Per ottenere un dispositivo in regalo serve raggiungere almeno la quota di 2 amici (i dettagli completi della promozione sono disponibili tramite il sito ufficiale della banca).

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

