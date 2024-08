Conto a canone zero: fino a 250€ di Buoni Amazon con Crédit Agricole

Il Conto Online di Crédit Agricole è il conto corrente su cui puntare oggi. Per tutti i nuovi clienti, infatti, c'è la possibilità di aprire un conto con canone azzerabile a tempo indeterminato (rispettando una delle condizioni fissate dalla banca e facilmente ottenibili).

Al conto è abbinata al carta di debito ed è possibile richiedere la carta di credito. Per chi sceglie Crédit Agricole, inoltre, c'è sempre un consulente dedicato e la possibilità di fare affidamenti alla rete di filiali senza perdere i vantaggi e la convenienza di un conto corrente online.

Con il conto Crédit Agricole, inoltre, c'è la possibilità di ottenere fino a 250 euro di Buoni Amazon in regalo (fino a 100 euro come cashback delle spese sostenute con carta di debito e fino a 150 euro con la promo "porta un amico).

Con il conto Crédit Agricole, inoltre, c'è la possibilità di ottenere fino a 250 euro di Buoni Amazon in regalo (fino a 100 euro come cashback delle spese sostenute con carta di debito e fino a 150 euro con la promo "porta un amico).

Conto Online di Crédit Agricole: ecco perché conviene

Con il Conto Online di Crédit Agricole è possibile sfruttare un conto con le seguenti caratteristiche:

canone zero per 9 mesi, poi 2 euro al mese con possibilità di azzeramento per Under 35, per chi accredita stipendio/pensione, per chi ha un dossier titoli attivo o per chi ha un patrimonio di almeno 5.000 euro

per Under 35, per chi accredita stipendio/pensione, per chi ha un dossier titoli attivo o per chi ha un patrimonio di almeno 5.000 euro carta di debito con canone zero per 2 anni (poi 2 euro al mese) e prelievi gratis da ATM Crédit Agricole

con canone zero per 2 anni (poi 2 euro al mese) e prelievi gratis da ATM Crédit Agricole bonifici online gratis

possibilità di richiedere la carta di credito al costo di 40,99 euro all'anno

al costo di 40,99 euro all'anno fino a 100 euro di Buoni Amazon come cashback delle spese con carta di debito nei primi 60 giorni dall'apertura (raggiungendo 500 euro di spese si ottiene un buono da 50 euro, raggiungendo 1.000 euro di spese si ottiene un buono da 100 euro)

delle nei primi 60 giorni dall'apertura (raggiungendo 500 euro di spese si ottiene un buono da 50 euro, raggiungendo 1.000 euro di spese si ottiene un buono da 100 euro) fino a 150 euro di Buoni Amazon con la promo porta un amico

Per aprire il conto corrente basta seguire il link qui di sotto.

