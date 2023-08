Conto a canone zero e interessi al 4%: è l'offerta di Credem

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente, è oggi disponibile una nuova promozione da non perdere: Credem Link, nuovo conto corrente online di Credem, mette a disposizione un conto completo con canone zero, senza dover rispettare alcun requisito, carta di debito e con la possibilità di accedere al Conto Deposito Più, sfruttando interessi al 4% per 9 mesi.

Richiedere l'apertura del Conto Credem Link è semplice. Basta accedere al sito ufficiale di Credem e seguire la procedura di sottoscrizione. È possibile anche utilizzare SPID per velocizzare l'apertura. Una volta aperto il conto, direttamente dall'Internet Banking, è possibile richiedere anche il Conto Deposito (gratuito). Tutti i dettagli sono disponibili qui di seguito.

Conto Credem Link: la scelta più conveniente per aprire un nuovo conto

Con Credem Link è possibile accedere a un'offerta bancaria completa e conveniente. Il conto presenta le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza dover rispettare alcun requisito

, senza dover rispettare alcun requisito carta di debito internazionale a canone zero per il primo anno (poi 1,5 euro al mese) oppure carta di debito a canone zero; scegliendo Credemcard internazionale è possibile sfruttare i pagamenti anche tramite Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e altri servizi analoghi, inoltre il prelievo è gratis da tutti gli ATM per un anno mentre dal secondo anno resta gratuito dagli ATM Credem (2 euro da altri ATM)

possibilità id richiedere la carta di credito EGO Classic

firma elettronica gratuita

team di consulenti Credem sempre a disposizione, sia in filiale che da remoto

accesso a Conto Deposito Più con un tasso annuo lordo del 4% per 9 mesi

con un promo porta un amico: 25 euro di Buono Amazon in regalo invitando un amico a passare a Credem

Per accedere all'offerta di Credem è sufficiente seguire una semplice procedura online. L'apertura può avvenire anche tramite SPID, velocizzando al massimo la procedura di sottoscrizione.

