Conto a canone zero: con Crédit Agricole puoi avere 150€ di Buoni Amazon

Basta banche tradizionali, basta code e basta burocrazia: Crédit Agricole ti vuole offrire una soluzione moderna e smart dove il rapporto umano resta e si trasforma e la qualità del servizio aumenta tanto.

Si tratta di un conto online a canone zero, privo di altri costi e che offre la possibilità di ottenere fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon. Un'offerta davvero unica da accettare subito.

Crédit Agricole: conto senza costi e consulente dedicato

Aprire il conto a canone zero di Crédit Agricole è semplice e completamente digitale. Oltre al vantaggio dell’assenza di costi di gestione, a tua disposizione avrai un consulente dedicato, che ti aiuterà per ogni tua esigenza.

Devi soltanto comunicare i dati del tuo vecchio conto, che verrà chiuso in automatico con l'apertura di quello nuovo.

Per quanto riguarda la promo attuale, ossia fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon, ecco come puoi ottenerli:

apri il conto online e richiedi la Carta Debit Visa ;

; effettua transazioni complessive con la carta di debito tra i 500 e i 999,99 euro per ottenere i primi 50 euro ;

per ottenere i ; i restanti 100 euro li otterrai se spendi con la carta almeno 1.000 euro.

L’app multi-device di Crédit Agricole rende tutto più semplice e pratico. Tramite essa, puoi fissare un appuntamento con il consulente direttamente in filiale, senza più attendere al telefono.

Riceverai anche notifiche in tempo reale sui movimenti del tuo conto e pagare istantaneamente senza conoscere l'IBAN del beneficiario.

In definitiva, questo conto, oltre a essere a canone zero, offre un pacchetto completo di vantaggi, tra cui i Buoni Regalo Amazon, un consulente dedicato e un'app intuitiva che semplifica la gestione del tuo denaro. Cogli al volo questa opportunità: clicca qui sotto e apri il conto!

