Continua l’allarme per gli attacchi hacker filorussi ai siti italiani

L’Italia sta affrontando una nuova ondata di attacchi informatici da parte di hacker filorussi, con un'intensificazione dell'attività ostile negli ultimi giorni. A partire da lunedì, diversi settori strategici del Paese sono stati presi di mira, causando disagi e preoccupazioni in numerose istituzioni e aziende.

Gli aggressori hanno inizialmente colpito i siti web degli aeroporti e dei trasporti pubblici, compromettendo la loro operatività. Successivamente, martedì, sono stati attaccati i portali di enti governativi, forze dell'ordine e nuovamente quelli legati ai trasporti. Nella giornata di ieri, invece, sono finiti nel mirino importanti realtà finanziarie e aziende del settore bellico, mentre oggi l’attenzione degli hacker si è concentrata su portali legati alla giustizia, ai servizi finanziari e ai trasporti.

Di fronte a questa escalation, è intervenuta tempestivamente l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che ha avviato un monitoraggio per individuare anomalie nel traffico di rete e comprendere l'origine degli attacchi. Dopo aver analizzato la situazione, l’ACN ha allertato le realtà colpite, fornendo assistenza e suggerimenti per limitare le conseguenze e rafforzare la sicurezza.

Come proteggersi da questa ondata di attacchi

Gli attacchi sembrano essere prevalentemente di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), una tecnica che consiste nell’inviare enormi quantità di richieste ai server di un sito, sovraccaricandoli fino a renderli inaccessibili. Al momento, i danni riportati risultano contenuti, ma la frequenza e l’intensità degli attacchi evidenziano la fragilità della sicurezza informatica del Paese.

Le motivazioni dietro queste azioni sembrano essere di natura politica. Gli hacker, vicini alla Russia, starebbero reagendo a recenti dichiarazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’obiettivo degli attacchi è quello di destabilizzare il Paese, mettendo in luce la sua vulnerabilità e inviando un messaggio chiaro nel contesto geopolitico attuale. In uno scenario così complesso, diventa essenziale adottare strategie per rafforzare la protezione dei sistemi informatici.

Aggiornare periodicamente i software è fondamentale per chiudere eventuali falle di sicurezza sfruttabili dagli hacker. Anche l’utilizzo di password robuste, con combinazioni di caratteri complessi, è una misura utile per prevenire accessi non autorizzati. Inoltre, è importante prestare massima attenzione alle email sospette, evitando di aprire allegati o cliccare su link non verificati. Infine, effettuare copie di sicurezza dei dati garantisce la possibilità di ripristinarli rapidamente in caso di attacco.