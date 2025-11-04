Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Continua il Black Friday anticipato di Hostinger: sconti fino a 80%
Con Hostinger puoi avere il website builder, per creare siti con l'AI senza competenze informatiche, in sconto dell'80%.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 4 nov 2025
Se da qualche tempo stai pensando di aprire il tuo sito web personale, ma sei titubante perché non hai le competenze informatiche, non devi più preoccuparti: adesso c'è Hostinger.

Questo servizio di hosting mette a disposizione il suo famoso website builder e piani WordPress, ora in sconto dell'80% grazie al Black Friday anticipato. Bastano 2,49€ al mese per avere il tuo progetto finalmente online.

Vai all'offerta di Hostinger

Cosa offre Hostinger

 

Il punto forte di Hostinger è il suo website builder basato su intelligenza artificiale. Per creare un sito basteranno pochi minuti: è sufficiente fornire all'AI le indicazioni di come si vuole il sito, e sarà lei a creare pagine web, layout professionali e testi ottimizzati SEO. Tutti gli elementi potranno poi essere trascinati nella posizione del sito che si preferisce tramite l'editor drag-and-drop integrato.

Tutti i piani offrono poi prestazioni ottimizzate con uptime garantito al 99,9%, CDN gratuita e data center globali. Non manca un'attenzione particolare per la sicurezza: inclusi ci sono certificati SSL illimitati, backup automatici e protezione avanzata contro malware e attacchi DDoS.

Da menzionare anche altri strumenti extra di Hostinger, come la migrazione gratuita senza downtime, la manutenzione automatica di WordPress e anche un agente AI dedicato per la gestione del sito.

I piani proposti sono tre: Premium a 2,49 euro al mese (80% di sconto), Business a 3,29 euro al mese (78% di sconto), Cloud Startup a 7,49 euro (71% di sconto). Tutti hanno 3 mesi gratis extra in più, dominio gratis per un anno, traffico illimitato e indirizzi email professionali. E garanzia di rimborso entrao 30 giorni dall'acquisto.

Fino al 9 novembre è possibile approfittare degli sconti del Black Friday di Hostinger: per approfittarne basta andare sul sito ufficiale del provider.

Vai all'offerta di Hostinger

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

