Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Contenuti streaming accessibili ovunque: la VPN di Surfshark è in offerta speciale

Fino all'87% di sconto sui piani della durata di due anni del popolare servizio di rete privata virtuale Surfshark.
Contenuti streaming accessibili ovunque: la VPN di Surfshark è in offerta speciale
Fino all'87% di sconto sui piani della durata di due anni del popolare servizio di rete privata virtuale Surfshark.
Federico Pisanu
Pubblicato il 6 feb 2026
Link copiato negli appunti

Se nei prossimi giorni si ha in programma una romantica vacanza all'estero e ci si vuole garantire l'accesso ai contenuti streaming qualunque sia la propria posizione, l'attuale offerta speciale di Surfshark può tornare utile: i piani VPN della durata di due anni sono in sconto dell'87%, con prezzi a partire da 1,99 euro al mese e tre mesi extra di servizio in regalo.

Ecco i prezzi scontati dei piani di due anni di Surfshark VPN:

  • 1,99 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra in regalo per il piano Starter (87% di sconto)
  • 2,29 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra in regalo per il piano One (87% di sconto)
  • 4,19 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra in regalo per il piano One+ ( 80% di sconto)
Pagina offerta Surfshark VPN

surfshark starter 1,99 euro

Le comodità di una VPN durante una vacanza all'estero

Avere con sé una VPN durante un viaggio fuori dall'Italia porta in dote numerosi benefici. Iniziamo con quello più ovvio, vale a dire la possibilità di guardare i propri contenuti streaming preferiti anche all'estero, superando le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali anche a quei servizi con cui si ha un regolare piano di abbonamento mensile o annuale.

Il secondo vantaggio è ancora più importante: possibilità di connettersi alla rete Wi-Fi pubblica di hotel, aeroporti e ristoranti in sicurezza, evitando che eventuali cybercriminali presenti nei paraggi approfittino della debolezza di una rete aperta come quella delle strutture ricettive per mettere le mani su dati personali e altre informazioni sensibili.

Se si ha la necessità esclusivamente di una VPN veloce e affidabile, anche il piano Starter di Surfshark sarà più che sufficiente per soddisfare le proprie esigenze: grazie all'ultima offerta speciale in corso, il prezzo è sceso a 1,99 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo.

Pagina offerta Surfshark VPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Come vedere Atalanta-Juventus di Coppa Italia se si è all'estero
VPN

Come vedere Atalanta-Juventus di Coppa Italia se si è all'estero
Offerta speciale Surfshark: a febbraio 87% di sconto sui piani Starter e One
VPN

Offerta speciale Surfshark: a febbraio 87% di sconto sui piani Starter e One
La VPN di Surfshark torna sotto i 2 euro con l'offerta speciale di febbraio
VPN

La VPN di Surfshark torna sotto i 2 euro con l'offerta speciale di febbraio
Salto triplo di PrivateVPN: tre anni anziché uno in offerta a 2,08 euro al mese
VPN

Salto triplo di PrivateVPN: tre anni anziché uno in offerta a 2,08 euro al mese