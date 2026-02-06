Contenuti streaming accessibili ovunque: la VPN di Surfshark è in offerta speciale

Se nei prossimi giorni si ha in programma una romantica vacanza all'estero e ci si vuole garantire l'accesso ai contenuti streaming qualunque sia la propria posizione, l'attuale offerta speciale di Surfshark può tornare utile: i piani VPN della durata di due anni sono in sconto dell'87%, con prezzi a partire da 1,99 euro al mese e tre mesi extra di servizio in regalo.

Ecco i prezzi scontati dei piani di due anni di Surfshark VPN:

1,99 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra in regalo per il piano Starter (87% di sconto)

al mese per 24 mesi + 3 mesi extra in regalo per il piano Starter (87% di sconto) 2,29 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra in regalo per il piano One (87% di sconto)

al mese per 24 mesi + 3 mesi extra in regalo per il piano One (87% di sconto) 4,19 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra in regalo per il piano One+ ( 80% di sconto)

Le comodità di una VPN durante una vacanza all'estero

Avere con sé una VPN durante un viaggio fuori dall'Italia porta in dote numerosi benefici. Iniziamo con quello più ovvio, vale a dire la possibilità di guardare i propri contenuti streaming preferiti anche all'estero, superando le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali anche a quei servizi con cui si ha un regolare piano di abbonamento mensile o annuale.

Il secondo vantaggio è ancora più importante: possibilità di connettersi alla rete Wi-Fi pubblica di hotel, aeroporti e ristoranti in sicurezza, evitando che eventuali cybercriminali presenti nei paraggi approfittino della debolezza di una rete aperta come quella delle strutture ricettive per mettere le mani su dati personali e altre informazioni sensibili.

Se si ha la necessità esclusivamente di una VPN veloce e affidabile, anche il piano Starter di Surfshark sarà più che sufficiente per soddisfare le proprie esigenze: grazie all'ultima offerta speciale in corso, il prezzo è sceso a 1,99 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo.

