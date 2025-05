Conservare foto, video e dati sensibili sul cloud svizzero pCloud è più sicuro

Le foto e i video dell'ultima vacanza meritano uno spazio di archiviazione sicuro, a maggior ragione se sono ricordi speciali che si vogliono portare con sé a lungo. Lo stesso discorso può essere fatto per i file di lavoro, che spesso e volentieri contengono dati sensibili. La risposta a entrambe le esigenze è un servizio di cloud storage affidabile, situato in Europa, e che offra possibilmente piani a vita con uno spazio infinitamente più grande rispetto ai tradizionali servizi cloud.

Gli elementi appena descritti si ritrovano, uno ad uno, nel cloud svizzero pCloud, uno dei più sicuri disponibili all'interno del continente europeo. Scelto da più di 20 milioni di persone, pCloud offre una crittografia di alto livello, piani a vita, fino a 10 TB di spazio di archiviazione, più un'interfaccia semplice e intuitiva, alla portata dunque di tutti.

In questi giorni l'offerta attiva sui piani a vita di pCloud consente agli utenti di risparmiare fino a 700 euro scegliendo lo spazio Ultra da 10TB. Ecco i nuovi prezzi scontati:

500GB: 199 euro invece di 299 euro (pagamento unico)

2TB: 399 euro invece di 599 euro (pagamento unico)

10TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro (pagamento unico)

Perché scegliere lo spazio di archiviazione cloud di pCloud

Il principale motivo per cui scegliere il servizio di archiviazione pCloud è la sicurezza e privacy dei dati che si conservano al suo interno, offerte entrambe sia dalla crittografia di alto livello impiegata dall'azienda sia dal rispetto di una delle leggi sulla tutela della privacy dei dati personali, quella appunto in vigore nel Paese elvetico dove ha sede la società in questione.

Ci sono poi altri due motivi: lo spazio di archiviazione nettamente superiore (fino a 10TB) rispetto ai servizi cloud tradizionali, che spesso e volentieri non superano i 200GB, e la possibilità di usufruire dei piani a vita, di gran lunga più convenienti nel medio-lungo termine rispetto agli abbonamenti mensili o annuali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.