Conserva le password e i dati bancari in modo sicuro con questo tool

Se si sta valutando l'adozione di un password manager per conservare le password e i propri dati bancari al sicuro, segnaliamo la nuova offerta di NordPass, il gestore di password universale del team Nord Security, punto di riferimento del settore. Il piano Premium è in offerta a 1,29 euro al mese per i primi due anni, a cui si aggiungono tre mesi extra in omaggio, grazie al 56% di sconto.

Tra le funzionalità più significative di NordPass Premium si annoverano la condivisione sicura delle password, la sincronizzazione automatica delle credenziali su più dispositivi senza la necessità di effettuare di nuovo l'accesso, l'identificazione di password deboli e il monitoraggio del web per trovare eventuali fughe di dati.

Conservare le password al sicuro con NordPass

In virtù del suo status, NordPass offre una sicurezza di altissimo livello, sia per uso personale che professionale. A questo proposito occorre sottolineare l'utilizzo dell'algoritmo di crittografia XChaCha20, insieme alla codifica di password, passkey, dati delle carte di credito e documenti di lavoro riservati.

Due le versioni disponibili, una gratuita e l'altra a pagamento. La prima offre funzionalità di gran lunga superiori rispetto ai comuni password manager gratuiti, tra cui la conservazione di un numero illimitato di password, la sincronizzazione su diversi dispositivi, i backup automatici, l'importazione di credenziali da altre casseforti digitali e la compilazione automatica dei moduli online.

Con la versione Premium si ottengono funzionalità extra che innalzano ulteriormente il livello di sicurezza e privacy online degli utenti. I tre strumenti di riferimento sono Salute password, Mascheramento e-mail e Rilevatore violazione dati. L'opzione Salute password permette di identificare le password deboli, quelle vecchie e riutilizzate, Mascheramento e-mail permette invece di utilizzare indirizzi e-mail univoci che nascondono i veri indirizzi di posta elettronica, infine Rilevatore violazione dati consente di essere aggiornati con prontezza su eventuali fughe di dati che interessano le proprie password.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.