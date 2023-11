Conserva i tuoi VIDEOGAMES sull'Hard Disk esterno da 5TB di Western Digital: SCONTO PAZZO

Un game drive HDD (Hard Disk Drive) è un dispositivo di archiviazione esterno progettato specificamente per ospitare e gestire giochi digitali su console di gioco o computer. Oggi su Amazon l'hard disk esterno da ben 5TB di Western Digital è in sconto del 29% per un costo finale di 151,84€.

Western Digital e Amazon lanciano lo sconto sull'Hard Disk Esterno da 5TB

Il game drive HDD Western Digital da 5 TB rappresenta una soluzione ideale per gli appassionati di giochi che desiderano ampliare lo spazio di archiviazione dedicato ai loro titoli preferiti. Con un'interfaccia USB 3.0 e una tecnologia di connettività USB affidabile, questo hard disk esterno offre una capacità di archiviazione digitale massiccia di 5 TB, permettendoti di conservare fino a 125 giochi senza compromessi. Il suo fattore di forma portatile da 2,5 pollici garantisce un accesso rapido alla tua libreria di giochi ovunque tu vada. La portabilità di questo dispositivo consente di trasportare facilmente la tua vasta collezione di giochi senza dover rinunciare ai vecchi preferiti per fare spazio a nuovi titoli. Questo HDD ad alte prestazioni raggiunge velocità fino a 130 MB/s, progettato appositamente per ottimizzare l'esperienza di gioco su console o PC. La sua realizzazione dedicata ai giocatori riflette la qualità e l'affidabilità distintive del marchio WD_BLACK. In sintesi, il game drive HDD Western Digital da 5 TB è una soluzione completa per gli amanti dei giochi digitali, offrendo una capacità di archiviazione massiccia, portabilità conveniente e prestazioni ottimizzate per garantire un'esperienza di gioco senza interruzioni. Acquista l'Hard Disk Esterno da 5TB di Western Digital in offerta su Amazon Oggi su Amazon è presente un'offerta molto allettante sull'Hard Disk Esterno da ben 5TB di Western Digital: sconto del del 29% e costo finale di 151,84€.

