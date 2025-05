Connettività al top con il FRITZ!Box 7690: ora in offerta su Amazon

Se cerchi una soluzione all'avanguardia per la tua rete domestica, il FRITZ!Box 7690 potrebbe essere la scelta ideale. Con un design studiato per garantire prestazioni elevate e un prezzo attualmente scontato del 17% su Amazon, questo router si presenta come un'opportunità imperdibile per chi desidera ottimizzare la propria connessione internet. Scopri di più sul FRITZ!Box 7690.

Prestazioni al top per ogni esigenza

Il FRITZ!Box 7690 è un dispositivo che si distingue per la sua capacità di adattarsi a ogni tipo di connessione, che sia fibra ottica o ADSL. La presenza di una porta WAN da 2,5 Gigabit e una porta LAN con la stessa velocità permette di sfruttare appieno le potenzialità delle reti più veloci. A completare il comparto cablato, troviamo due porte LAN Gigabit standard e una porta USB 3.0 per collegare periferiche esterne.

Il vero punto di forza di questo router è il supporto al Wi-Fi 7, l'ultima frontiera della tecnologia wireless. Grazie a questa innovazione, il FRITZ!Box 7690 garantisce velocità superiori e una gestione ottimale di più dispositivi connessi simultaneamente. La configurazione Dual-band 4x4 offre la possibilità di scegliere tra la banda a 5 GHz, ideale per prestazioni elevate, e quella a 2,4 GHz, perfetta per una maggiore copertura.

Rete Mesh per una copertura senza compromessi

Se vivi in una casa di grandi dimensioni o su più livelli, apprezzerai la compatibilità con la tecnologia Mesh. Questa funzione consente di integrare il router con altri dispositivi FRITZ!, eliminando le zone morte e assicurando una connessione stabile in ogni angolo della casa.

Oltre alle funzioni di routing, il FRITZ!Box 7690 si trasforma in un vero e proprio server multimediale. Potrai condividere facilmente foto, video e musica tra tutti i dispositivi connessi, creando un ecosistema digitale che semplifica la gestione dei tuoi contenuti.

Con dimensioni di 30,6 x 24,2 x 7,2 cm e un peso di 700 grammi, questo router è compatto e facile da collocare. Inoltre, il supporto al protocollo wireless DECT e gli aggiornamenti software regolari lo rendono una scelta sicura e duratura nel tempo.

Attualmente disponibile su Amazon a 271,99 euro, il FRITZ!Box 7690 rappresenta un investimento intelligente per chi cerca una connessione affidabile e veloce. Approfitta dell'offerta e migliora la tua rete domestica.

