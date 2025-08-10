Connettiti alla rete Wi-Fi dell'hotel in modo sicuro per una vacanza senza preoccupazioni

Gli anni passano, ma il problema resta: il Wi-Fi pubblico di hotel, ristoranti e aeroporti non è sicuro, quindi chi si connette a questo tipo di rete senza usare alcuna precauzione lo fa a suo rischio e pericolo. Rischi che, lo ricordiamo, spaziano dal furto della propria identità online alla sottrazione dei dati della carta di credito, con tutto ciò che ne consegue.

Per vivere dunque una vacanza senza preoccupazioni, il consiglio è di connettersi alla rete Wi-Fi delle strutture appena menzionate in modo sicuro. Come? Attivando una VPN, vale a dire il servizio di rete privata virtuale che nasconde l'indirizzo IP dei suoi utenti e, di conseguenza, anche tutta la loro attività sul web, rendendo così inutile qualsiasi azione di hacker o persone malintenzionate.

A questo proposito, segnaliamo l'offerta in corso sul sito Surfshark, una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato. Il piano di due anni è in promozione a 1,99 euro al mese, con tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Come connettersi alla rete Wi-Fi dell'hotel in sicurezza con una VPN

Dopo aver completato la sottoscrizione della VPN, sarà sufficiente scaricare l'app sul proprio dispositivo, inserire le credenziali fornite al momento della registrazione per effettuare il login, quindi scegliere un server VPN tra quelli presenti nella lista completa. Non resta ora che attendere che la connessione sia attiva, dopodiché ci si potrà connettere alla rete Wi-Fi dell'hotel in tutta sicurezza.

Surfshark VPN offre una copertura di server su scala mondiale, con oltre 3.000 server in 100 Paesi diversi, tutti aggiornati a 10 Gbps, per una connessione veloce e senza interruzioni. A tutto questo si aggiunge poi una una politica no-log verificata, ciò significa che la propria attività non viene né tracciata, né registrata né tantomeno memorizzata.

