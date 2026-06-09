Connessione Wi-Fi sicura in vacanza alla cifra simbolica di 1 euro

Una connessione Wi-Fi sicura in vacanza è importante per salvaguardare sia la propria privacy che la tutela di informazioni sensibili, quali e-mail, credenziali bancarie e numeri delle carte di credito. La scelta migliore è affidarsi a una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di collegarsi a una rete Wi-Fi non protetta come quella di hotel e aeroporti in totale sicurezza.

Tra le VPN dal miglior rapporto qualità-prezzo figura PrivadoVPN, la cui sede in Svizzera assicura una tutela dei dati personali al massimo livello grazie al rispetto di una delle più severe leggi al mondo in tal senso. In questi giorni è possibile approfittare di una nuova che consente di attivare il servizio a 1,11 euro al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo.

Come usare la VPN per rendere la connessione Wi-Fi in vacanza più sicura

Dopo aver sottoscritto una VPN con fornitore prescelto, occorre prima di tutto scaricare l'app sul dispositivo da cui ci si vuole collegare alla rete Wi-Fi dell'hotel o dell'aeroporto in cui ci si trova. Fatto questo, inserire le credenziali indicate in fase di registrazione per completare l'accesso.

Ora non resta che entrare nella sezione dove è presente la lista dei server VPN, sceglierne uno qualsiasi e attendere che la connessione alla rete privata virtuale sia attiva. In genere si riceve un avviso quando l'operazione si conclude con successo, attendere dunque di visualizzare il messaggio di avvenuta connessione.

Quando la VPN sarà attiva, ci si potrà collegare finalmente alla rete Wi-Fi dell'hotel in cui si alloggia senza preoccupazioni, dal momento che tutto il traffico web e i dati personali resteranno invisibili agli occhi di tutti, anche di eventuali hacker e utenti malintenzionati.

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