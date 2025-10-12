Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Connessione veloce e senza censure: questa VPN è imbattibile
ExpressVPN è la VPN giusta per una connessione veloce, sicura e senza censure: ora è in offerta con un prezzo super.
Davide Raia
Pubblicato il 12 ott 2025
Link copiato negli appunti

Per una connessione veloce, nonostante la possibilità di sfruttare la crittografia per la protezione dei dati trasmessi, e senza blocchi geografici è possibile puntare su ExpressVPN, riferimento assoluto del settore delle VPN.

Grazie alla nuova promozione in corso in questo momento, il servizio è ora disponibile con uno sconto del 73%. Sfruttando il piano 2 anni + 4 mesi (per un totale di 28 mesi di utilizzo) è possibile ridurre il costo della VPN fino a 3,49 dollari al mese.

Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di ExpressVPN. L'offerta prevede sempre 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti che scelgono il servizio.

Attiva qui ExpressVPN

expressvpn

VPN veloce e senza censure: perché scegliere ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile:

  • navigare in sicurezza sfruttando la possibilità di criptare il traffico dati
  • accedere a Internet ad alta velocità sfruttando il protocollo VPN proprietario LightVPN
  • evitare blocchi su base geografica e censure grazie a un network di migliaia di server distribuiti in 105 Paesi
  • accedere alla VPN da 8 dispositivi in contemporanea sfruttando le app disponibili per tutti i principali sistemi operativi
  • beneficiare di una connessione privata grazie alla politica "zero log" attuata dal servizio

Si tratta del servizio giusto per tutti gli utenti che hanno la necessità di navigare online dall'estero e/o hanno bisogno di criptare i dati della connessione, ad esempio per via dell'utilizzo di una rete Wi-Fi non sicura, senza rinunciare a un accesso a Internet veloce.

Grazie alla promozione in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,49 dollari al mese andando a scegliere il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi. Per sfruttare subito l'offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. Ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso per i nuovi utenti.

Attiva qui ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

