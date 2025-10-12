Connessione veloce e senza censure: questa VPN è imbattibile

Per una connessione veloce, nonostante la possibilità di sfruttare la crittografia per la protezione dei dati trasmessi, e senza blocchi geografici è possibile puntare su ExpressVPN, riferimento assoluto del settore delle VPN.
Grazie alla nuova promozione in corso in questo momento, il servizio è ora disponibile con uno sconto del 73%. Sfruttando il piano 2 anni + 4 mesi (per un totale di 28 mesi di utilizzo) è possibile ridurre il costo della VPN fino a 3,49 dollari al mese.
Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di ExpressVPN. L'offerta prevede sempre 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti che scelgono il servizio.
VPN veloce e senza censure: perché scegliere ExpressVPN
Con ExpressVPN è possibile:
- navigare in sicurezza sfruttando la possibilità di criptare il traffico dati
- accedere a Internet ad alta velocità sfruttando il protocollo VPN proprietario LightVPN
- evitare blocchi su base geografica e censure grazie a un network di migliaia di server distribuiti in 105 Paesi
- accedere alla VPN da 8 dispositivi in contemporanea sfruttando le app disponibili per tutti i principali sistemi operativi
- beneficiare di una connessione privata grazie alla politica "zero log" attuata dal servizio
Si tratta del servizio giusto per tutti gli utenti che hanno la necessità di navigare online dall'estero e/o hanno bisogno di criptare i dati della connessione, ad esempio per via dell'utilizzo di una rete Wi-Fi non sicura, senza rinunciare a un accesso a Internet veloce.
Grazie alla promozione in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,49 dollari al mese andando a scegliere il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi. Per sfruttare subito l'offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. Ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso per i nuovi utenti.
Se vuoi aggiornamenti su Privacy e sicurezza inserisci la tua email nel box qui sotto: