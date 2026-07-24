Connessione sicura in hotel e negli aeroporti con una VPN a meno di 2 euro

Per le imminenti vacanze estive rimane un punto interrogativo dal punto di vista della sicurezza online. Non sono ancora in molti infatti a sapere che la connessione in hotel e negli aeroporti nasconde diverse insidie, che se sfruttate a dovere dai cybercriminali possono avere conseguenze spiacevoli sulle ignare vittime.

Chi vuole partire in vacanza con maggiore serenità può attivare il servizio VPN, grazie al quale è possibile nascondere la propria attività sul web agli occhi di chiunque e mettere in fuorigioco definitivamente i pericoli legati all'utilizzo di una rete Wi-Fi non protetta. Una delle migliori VPN attualmente disponibili è Total VPN, il pacchetto per la sicurezza online di Total Security, azienda nota per il suo antivirus TotalAV.

Nel momento in cui scriviamo l'articolo, il prodotto di cybersecurity in questione è in offerta a 1,59 euro al mese per 1 anno, per una spesa complessiva di 19 euro. L'offerta consente dunque di beneficiare di uno sconto di 80 euro, dal momento che al termine del primo anno il piano annuale passa a 99 euro, con la possibilità comunque di disdire in qualsiasi momento.

Per mettersi al riparo dai pericoli di una rete Wi-Fi non protetta è sufficiente prima connettersi a uno dei tanti server VPN disponibili all'interno dell'app, quindi attendere che la connessione sia attiva, e soltanto dopo collegarsi normalmente al Wi-Fi dell'hotel o dell'aeroporto.

Con Total VPN non ci si protegge poi soltanto dai pericoli di una rete Wi-Fi non sicura, ma anche dalle principali minacce informatiche grazie all'integrazione del pluripremiato antivirus TotalAV. Quest'ultimo consente di bloccare sul nascere i malware che infettano il dispositivo in uso, riducendo il rischio di incappare in truffe online e spam.

Infine, il pacchetto in offerta include un pratico strumento ad-block che aiuta a migliorare l'esperienza utente quando si è connessi a Internet grazie al blocco istantaneo della pubblicità.

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