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Connessione sicura in hotel e negli aeroporti con una VPN a meno di 2 euro

L'offerta riguarda Total VPN, il pacchetto di sicurezza di Total Security, azienda conosciuta in tutto il mondo per l'antivirus TotalAV.
Connessione sicura in hotel e negli aeroporti con una VPN a meno di 2 euro
L'offerta riguarda Total VPN, il pacchetto di sicurezza di Total Security, azienda conosciuta in tutto il mondo per l'antivirus TotalAV.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 lug 2026
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Per le imminenti vacanze estive rimane un punto interrogativo dal punto di vista della sicurezza online. Non sono ancora in molti infatti a sapere che la connessione in hotel e negli aeroporti nasconde diverse insidie, che se sfruttate a dovere dai cybercriminali possono avere conseguenze spiacevoli sulle ignare vittime.

Chi vuole partire in vacanza con maggiore serenità può attivare il servizio VPN, grazie al quale è possibile nascondere la propria attività sul web agli occhi di chiunque e mettere in fuorigioco definitivamente i pericoli legati all'utilizzo di una rete Wi-Fi non protetta. Una delle migliori VPN attualmente disponibili è Total VPN, il pacchetto per la sicurezza online di Total Security, azienda nota per il suo antivirus TotalAV.

Pagina offerta TotalVPN

total vpn offerta

Nel momento in cui scriviamo l'articolo, il prodotto di cybersecurity in questione è in offerta a 1,59 euro al mese per 1 anno, per una spesa complessiva di 19 euro. L'offerta consente dunque di beneficiare di uno sconto di 80 euro, dal momento che al termine del primo anno il piano annuale passa a 99 euro, con la possibilità comunque di disdire in qualsiasi momento.

Per mettersi al riparo dai pericoli di una rete Wi-Fi non protetta è sufficiente prima connettersi a uno dei tanti server VPN disponibili all'interno dell'app, quindi attendere che la connessione sia attiva, e soltanto dopo collegarsi normalmente al Wi-Fi dell'hotel o dell'aeroporto.

Con Total VPN non ci si protegge poi soltanto dai pericoli di una rete Wi-Fi non sicura, ma anche dalle principali minacce informatiche grazie all'integrazione del pluripremiato antivirus TotalAV. Quest'ultimo consente di bloccare sul nascere i malware che infettano il dispositivo in uso, riducendo il rischio di incappare in truffe online e spam.

Infine, il pacchetto in offerta include un pratico strumento ad-block che aiuta a migliorare l'esperienza utente quando si è connessi a Internet grazie al blocco istantaneo della pubblicità.

Pagina offerta TotalVPN

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